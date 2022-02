Alla Libreria ScattiSparsi di Ravenna presentazione della raccolta di poesie “La logica del cuore” di Emilia Testa

La Libreria ScattiSparsi di Ravenna venerdì 18 febbraio, alle ore 18, ospiterà la presentazione della raccolta di poesie “La logica del cuore” dell’autrice Emilia Testa.

La silloge poetica, uscita lo scorso maggio per la Dantebus Edizioni, e il cui sottotitolo recita “Ho scritto ‘ti amo’ e tante altre parole sconnesse”, con i suoi versi guida il lettore fra le mille possibili vie del cuore, della mente e dell’anima.

Emilia Testa è nata a Napoli e attualmente vive a Ravenna. Ha avuto riconoscimenti in numerosi concorsi, tra cui il Premio Clepsamia 2020 a Milano con il racconto “L’incanto”, il primo posto al Concorso Letterario Intercontinentale “Stabia in Versi” con il racconto “La voce amica della luna”, il terzo posto al Premio Nazionale di Lettere d’Arte Città Viva di Ostuni con la poesia “Il futuro del passato”.

Molti suoi lavori figurano in prestigiose antologie poetiche, quali “Il Tiburtino 2020” edito dalla Aletti Editore, “Luci Sparse 2020”, “Pagine di arte e poesia” edito dall’Accademia dei Bronzi, “Ravenna al mare” edito dalla Claudio Nanni Editore, “Le poesie del Clepsamia 2020” edito da VJ Edizioni, antologia dell’Associazione Culturale “Città viva di Ostuni 2020” edito dall’editore Locorotondo. Sempre per Dantebus Edizioni nel 2020 ha pubblicato, per la collana poetica “Logos”, dodici poesie all’interno dell’antologia collettiva. E ancora nel 2020 con la Vitale Edizioni ha pubblicato la sua prima opera monografica “Il rovescio liquido delle parole”.

Il 18 febbraio, oltre all’autrice, sarà presente lo scrittore ed editor Daniele Rondinelli, che condurrà l’incontro.

La Libreria ScattiSparsi si trova in via Sant’Agata 8/12 a Ravenna. Per info tel. 393 9777780