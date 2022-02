Un viaggio su temi dell’immigrazione e dei cambiamenti sociali: Parola Aperta magazine ora è anche online

Dopo la sperimentazione cartacea, il progetto «Parola Aperta-Magazine interculturale» è diventato, all’inizio di gennaio 2022, un giornale online. Di proprietà della Cooperativa sociale Terra Mia e coordinato dalla giornalista Silvia Manzani, il sito vuole essere il punto di riferimento per il dibattito sui temi che riguardano intercultura, immigrazione, cambiamenti sociali. Con un focus specifico sugli argomenti più prettamente ravennati, Parola Aperta Magazine (consultabile al link parolapertamagazine.it) allarga lo sguardo all’Italia e non solo, nella consapevolezza che certe tematiche siano trasversali e non riferibili solo all’ambito locale.

La redazione è composta da giornalisti che già lavorano in ambito comunicativo ma anche dalle giovani leve che, prima del Festival delle Culture 2021, momento di lancio del progetto, hanno seguito un corso di formazione sul giornalismo interculturale tenuto da Matteo Cavezzali. Con la partecipazione di Luca Gambi per quanto riguarda la parte fotografica, il sito vanta alcune collaborazioni importanti, come quelle con Takoua Ben Mohamed, Chaimaa Fatihi e Boban Pesov. La redazione rimarrà per definizione liquida e flessibile, con l’idea che chi abbia voglia, tempo, disponibilità e competenze possa dare il proprio contributo. In un’ottica di apertura totale verso l’esterno, il sito vuole fungere anche da baricentro per dare visibilità e continuità ad alcune iniziative cittadine.

È il caso del corso di fotografia in partenza il 25 febbraio alla Casa delle culture di Ravenna, al quale parteciperanno anche alcuni beneficiari del Sai (Sistema Accoglienza Integrazione), tra cui un gruppo di minori stranieri non accompagnati accolti dalle comunità del territorio. I partecipanti avranno infatti la possibilità di contribuire allo sviluppo del portale con le immagini realizzate durante e dopo il corso. Su Parola Aperta Magazine convoglierà anche il racconto di altri eventi come la rassegna Territori Comuni che partirà in città nelle prossime settimane e, ovviamente, il Festival delle Culture 2022.