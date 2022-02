Bagnacavallo. Cinema Palazzo Vecchio: gli ultimi appuntamenti di febbraio e l’intero programma di marzo

Febbraio si conclude per la rassegna Cinema Palazzo Vecchio con due proposte molto distanti tra loro: mercoledì 23 l’horror onirico “Vampyr” di Carl Theodor Dreyer (1932) per il Cinema Ritrovato – Classici restaurati in prima visione, poi nel fine settimana dal 25 al 27 “La fiera delle illusioni” di Guillermo Del Toro, datato 2021.

Nel frattempo il Cinecircolo Fuoriquadro, che cura la rassegna per il Comune, ha reso noto il programma di marzo. Che prenderà il via martedì 1 e mercoledì 2 con “Maledetto Modigliani” di Valeria Parisi per La Grande Arte al Cinema / Nexo Digital per proseguire nel weekend con “Leonora addio” di Paolo Taviani.

La settimana successiva sarà dedicata a due grandi artisti italiani che ci hanno da poco lasciato: martedì 8 e mercoledì 9 marzo con “Luigi Proietti detto Gigi” di Edoardo Leo, di nuovo per La Grande Arte al Cinema/Nexo Digital, e dall’11 al 13 con “Ennio” di Giuseppe Tornatore su Morricone.

Martedì 15 e mercoledì 16 l’appuntamento sarà con “The Alpinist” di Peter Mortimer e Nick Rosen per il Grande Sport al Cinema, mentre il fine settimana “thriller” sarà affidato ad “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh.

Martedì 22 e mercoledì 23 marzo tornerà La Grande Arte al Cinema / Nexo Digital con “Leonardo. Il capolavoro perduto” di Andreas Koefoed e nel weekend ci sarà un altro film di Branagh, “Belfast”.

Il mese si concluderà il 29 e il 30 con l’omaggio per il centenario della nascita di Pasolini affidato al film “Pasolini prossimo nostro” di Giuseppe Bertolucci.

INFO

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 65, studenti universitari).

Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto secondo disposizioni Nexo Digital).

Le proiezioni iniziano alle 21. Obbligatori Green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.

320 8381863

cinemabagnacavallo@gmail.com

http://cinemabagnacavallo.blogspot.it

Fb e Instagram: cinema palazzo vecchio