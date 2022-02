“Un viaggio verso un luogo chiamato casa”: il 25 febbraio The Passengers arriva al CinemaCity di Ravenna

Venerdì 25 febbraio, alle ore 20:30, The Passengers, film di Tommaso Valente e Christian Poli, prodotto da Kamera Film Ravenna, esce al CinemaCity in anteprima nazionale e resterà in programmazione a Ravenna fino al 3 marzo, sempre alle ore 20:30.

Lunedì 28 febbraio, alle ore 21, in un’unica proiezione, The Passengers sarà invece al Cinema Europa di Faenza. Dopo queste date, il docufilm, che racconta la vita dei partecipanti al progetto Housing First – Prima la Casa, inizierà il suo viaggio itinerante che lo porterà in tutta Italia toccando 34 sale cinematografiche.

Il film

The Passengers racconta le vicende di viandanti senza meta che trovano nelle abitazioni in cui vivono grazie al progetto Housing First un punto di ripartenza per i propri cammini. Le storie che il film mostra e racconta sono spesso dolorose, storie di sconfitte, perdite, dipendenze, ma anche storie di riscatto. A fare da contrappunto a questa “narrazione al presente” dei vari personaggi, tutta raccontata con un asciutto sguardo documentaristico, ci sono le backstory di ognuno di loro, i punti di partenza traumatici che li hanno portati fin qui.

Housing First e il progetto di contrasto alla marginalità sociale gestito dal Consorzio Solco e finanziato, nei rispettivi territori, dal Comune di Ravenna, dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e dall’Unione dei Comuni della Romagna faentina. A Faenza viene portato avanti grazie al lavoro della cooperativa LibrAzione. Il progetto ha come obiettivo quello di offrire alle persone senza dimora l’opportunità di abitare una casa, con il supporto di una equipe transdisciplinare e di quanto può essere necessario per l’autonomia. Attivo dal 2015 oggi il progetto conta su una equipe formata da 6 professionisti e ha aiutato negli anni più di 100 persone, quasi tutte di cittadinanza italiana e per lo più uomini di età compresa tra i 50 a i 59 anni.





The Passengers è stato realizzato grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna e al contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, BCC ravennate forlivese e imolese, Federazione Italiana Organismi Persone Senza Dimora e Confcooperative Romagna in collaborazione con il Consorzio Solco Ravenna e Instant Documentary.

Distribuito nelle sale da Emera Film in collaborazione con la FioPSD, The Passengers ha permesso ai suoi protagonisti di accedere anche un finanziamento attraverso un crowdfunding che ha raccolto il sostegno di ben 100 contributori.

Trailer The Passengers: https://vimeo.com/idocumentary/thepassengerstrailer

Info e orari:

Da venerdì 25 febbraio a giovedì 3 marzo – ore 20:30

Cinema City, via Secondo Bini, 7, Ravenna.



Alcune immagini delle riprese del film