Visita guidata e convegno dedicati alla mostra Novena a Cotignola

Nel penultimo fine settimana di apertura della mostra Novena, a Cotignola sono in programma due appuntamenti che anticipano progetti futuri intorno alla scuola cotignolese del Rinascimento.

«Novena – Storie di un Cristo portacroce acquisito tra varianti antiche e meditazioni contemporanee» è un progetto espositivo che permette di vedere insieme in via straordinaria tre delle nove versioni conosciute del Cristo portacroce dei fratelli Zaganelli, a cui si affiancano un dipinto di Nicola Samorì e cinque disegni di Franco Pozzi. Nove opere in tutto appunto (da cui il titolo della mostra), esposte a Cotignola a palazzo Sforza, in corso Sforza 21.

Il primo appuntamento in calendario, sabato 26 febbraio dalle 16 alle 18 nella chiesa di San Francesco (in via San Francesco 15), è il convegno «Le mani sul legno», che coinvolge gli autori dei testi del catalogo di Novena, i prestatori delle opere e i restauratori che hanno lavorato sul dipinto acquistato dal museo civico «Luigi Varoli» di Cotignola. Un convegno che dalle storie di questa singolare serie di Portacroce passa ai dipinti di Bernardino e Francesco Zaganelli non più visibili in Romagna; dall’iconicità di questa immagine ripetuta in molte varianti, si collega alle dinamiche di una bottega in cui le mani dei due fratelli e dei loro allievi si alternano fino a rendere talvolta incerte se non impossibili le attribuzioni.

Il convegno sarà aperto dai curatori della mostra Federico Settembrini (assessore alla Cultura del Comune di Cotignola) e Raffaella Zama (insegnante e storica dell’arte); seguiranno gli interventi di Massimiliano Fabbri (museo civico Luigi Varoli), Giorgio Martini (storico dell’arte), Alessandro Giovanardi (storico e critico d’arte), Antonella Imolesi Pozzi (già responsabile dell’Unità fondi antichi, manoscritti e raccolte Piancastelli della biblioteca Aurelio Saffi» di Forlì), Michele Pagani (restauratore) e Massimo Pulini (pittore, insegnante e storico dell’arte).

Il secondo appuntamento è la visita guidata tenuta da Raffaella Zama con Federico Settembrini, in programma domenica 27 febbraio: alle 16 nella chiesa di San Francesco e alle 17 a Palazzo Sforza. Questa visita permette di connettere due luoghi, uno dei quali non sempre facilmente accessibile: la sede della mostra con la chiesa di San Francesco, che all’interno dell’attigua cappella Sforzesca conserva due opere dei fratelli Zaganelli (un prezioso affresco e una Pietà a forma di lunetta).

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso gratuito, così come l’accesso alla mostra. Per partecipare è necessario esibire il green pass rafforzato ed essere dotati di mascherina ffp2. Per la visita guidata i posti sono limitati, per cui è consigliata la prenotazione allo 0545 908879, oppure 320 4364316, mail museovaroli@comune.cotignola.ra.it.

La mostra Novena prosegue fino al 6 marzo il giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18.30, sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 aperture su prenotazione.