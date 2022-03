All’interno della mostra dedicata ad Elisa Bravi, incontro pubblico su femminicidi e violenza sulle donne

Nell’ambito della mostra “LE CONSEGUENZE. I FEMMINICIDI E LO SGUARDO DI CHI RESTA” Dedicato a Elisa Bravi, ci sarà un evento pubblico SABATO 5 MARZO ALLE ORE 17 a Palazzo Vecchio, piazza della Libertà 5.

Sono previsti i seguenti interventi: Ada Sangiorgi assessora alle Pari Opportunità del Comune di Bagnacavallo, Giuseppina Dessy, presidente di Demetra donne in aiuto, Manuela Liverani, avvocata e vicepresidente di Demetra donne in aiuto, Elena Zaccherini, direttrice del Fondo vittime di reati e Giovanna Piaia, presidente dell’associazione Dalla Parte dei Minori. L’associazione Una panchina per Elisa leggerà una poesia “Per Elisa”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Ingresso con FFp2 e green pass.