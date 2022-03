A Bagnacavallo la presentazione ‘musicata’ di Fiordicotone, ultimo libro di Paolo Casadio

La Sala Azzurra di Villanova di Bagnacavallo ospita, sabato 5 marzo alle 16.30, la presentazione musicata dell’ultimo romanzo di Paolo Casadio “Fiordicotone” (Manni 2022). La presentazione si configura come uno spettacolo di arte varia in cui lettura recitativa, accompagnamento musicale, conversatore e voce narrante interagiranno secondo una scaletta prestabilita. Voce narrante sarà lo stesso Casadio, conversatrice Antonietta di Carluccio; le letture saranno affidate a Nadia Sette, l’accompagnamento musicale alla fisarmonica di Ivan Corbari. Introdurrà Pier Luigi Martini.

Lugo di Romagna, fine del 1943, Repubblica di Salò, ordinanza di internare tutti gli ebrei, presenza a Lugo di una significativa comunità ebraica: questi gli elementi fattuali da cui Paolo Casadio è partito per inventare i suoi personaggi. Personaggi inventati ma collocati in un contesto storico effettivamente esistito. La storia è quella di un ritorno nel proprio Paese e nella propria città di una sopravvissuta al campo di Auschwitz. Dalla Polonia all’Italia passando per la Svizzera con l’obiettivo di ritrovare la figlia, abbandonata per salvarla al momento del suo arresto.

Paolo Casadio, nato a Ravenna nel 1955, si interessa da anni alla lingua, ai racconti e alla storia, anche minuta, della sua terra. Il successo dei suoi romanzi è testimoniato da numerosi premi e da traduzioni in spagnolo e tedesco.

L’iniziativa è promossa dal Gruppo di lettura della biblioteca di Villanova. La Sala Azzurra di Villanova è in piazza Lieto Pezzi. Ingresso gratuito.