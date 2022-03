Letture di fiabe romagnole al Museo della Vita Contadina di San Pancrazio

L’Associazione culturale “La Grama“, da anni impegnata nella promozione della narrativa popolare e nella riscoperta delle favole tradizionali, sabato 5 marzo alle 16.30 darà vita a un pomeriggio di cultura ed intrattenimento che avrà luogo presso il Museo della Vita Contadina di San Pancrazio, in via XVII Novembre 2/a.

Le lettrici Emma Montesi e Patrizia Guerrini leggeranno fiabe romagnole dedicate a bambini dai 6 anni in su tratte dai volumi delle “Fiabe in Romagna” raccolte da Ermanno Silvestroni e curate da Eraldo Baldini.

Ingresso con green pass e mascherina FFP2, come da normativa vigente.

Per informazioni:

Museo della Vita Contadina in Romagna

Via XVII Novembre, 2/a – San Pancrazio

Tel. 0544 552172 (il sabato mattina)

Email. vitacontadina@alice.it

www.vitacontadina.ra.it