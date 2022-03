Massa Lombarda: numerose iniziative legate alla giornata della donna

Il mese di Marzo di Massa Lombarda è ricco di iniziative che ruotano attorno alla giornata internazionale della donna dell’8 marzo. Mostre, presentazioni di libri, concerti e letture saranno ospitate dai luoghi culturali massesi.

Questa serie di eventi si apre con la mostra d’arte contemporanea dell’artista Angela Zini dal titolo “Profumi di Donne”. L’inaugurazione è in programma sabato 5 marzo alle ore 11 e le sue opere resteranno in mostra al Centro Culturale Venturini fino al 26 marzo.

Nella giornata di martedì 8 marzo, in Piazza Matteotti, ci sarà la vendita delle mimose solidali con il ricavato che sarà devoluto alla Ior (Istituito Oncologico Romagnolo).

L’iniziativa è a cura dell’Associazione Amici della Ior Massa Lombarda con il patrocinio del Comune di Massa Lombarda.

Sempre l’8 marzo torna la magia del Jazz della rassegna musicale Crossroads a Massa Lombarda. Infatti alle 21, alla Sala del Carmine, sarà ospitato il talento della spagnola Andrea Motis (tromba,voce) accompagnata da Josep Traver (chitarra) e Joan Chamorro (contrabbasso).

La biglietteria serale aprirà dalle ore 19:30.

Informazioni e prenotazioni: Jazz Network, tel. 0544-405666 (lun-ven ore 9-13) info@jazznetwork.it .

Prevendite online: https://www.diyticket.it/events/Musica/6790/andrea-motis-trio

Sabato 12 marzo alle 10,30 tra gli eventi dedicati alla donna ci sarà spazio anche per i più piccoli. Infatti, presso il Centro Culturale Venturini è in programma una lettura tratta dal libro “Mimosa in Fuga” per i bambini da 4 a 10 anni. A seguire il laboratorio dal titolo “Una mimosa per una donna speciale”.

È consigliata la prenotazione al 0545 985812 o alla mail biblioteca@comune.massalombarda.ra.it

Il calendario di eventi si concluderà, sempre al Centro Culturale Venturini, il 24 marzo alle 17 con Bruna Bertini. La scrittrice presenterà il suo libro sulla toponomastica femminile nei comuni della Bassa Romagna dal titolo “Strade al femminile”.

L’assessore della Cultura del Comune di Massa Lombarda, Elisa Fiori commenta: “Tante le iniziative messe in campo quest’anno dall’Amministrazione comunale e che ruotano attorno all’ 8 marzo, un mese costellato di appuntamenti per far sì che questa data non rimanga un semplice rituale ma diventi un’occasione per approfondire e riflettere, con l’auspicio di dare maggior concretezza alle buone intenzioni. L’intento è quello di ribadire il ruolo centrale della donna nei diversi contesti di vita.”

Per accedere agli eventi è necessario il Green Pass Rafforzato e la mascherina FFP2