A Villa Verlicchi di Lavezzola la mostra “Frammenti di donna”

In occasione della festa delle donne, si apre martedì 8 marzo, alle ore 15.00, presso Villa Verlicchi a Lavezzola (Conselice) la mostra fotografica “Frammenti di donna” di Luigi Iorio, curata da Lucia Vastano.

Nel titolo scelto dal fotografo napoletano, residente in Romagna dal 2007, si rivela lo spirito e il messaggio stesso della mostra. A spiegarlo è lui stesso. “Questi 35 scatti non hanno la pretesa di raccontare nemmeno un piccolo spaccato dell’universo femminile, troppo colorato e complesso per essere sintetizzato persino con mille fotografie o milioni di parole. Il mio intento è stato soltanto quello di coglierne alcuni frammenti, quelle piccole tracce che ho seguito per cercare di essere accolto nel mondo femminile della mia compagna in modo da poter cominciare con lei il nostro viaggio. Insieme”.

Luigi Iorio ha al suo attivo numerose altre mostre in tutta Italia. A Conselice ha già proposto nel 2014 “Luoghi NON Luoghi”, una riflessione sull’urbanizzazione e il paesaggio.

Lucia Vastano, giornalista e scrittrice milanese, da qualche anno in Romagna per lavoro, ha curato l’allestimento della mostra e ha accompagnato Iorio nella scelta degli scatti e nella stesura dei testi che raccontano le fotografie.

“L’intento è stato quello di accompagnare i visitatori in un viaggio virtuale che alla fine del percorso frantumi l’illusione di poter racchiudere le donne in un qualsiasi tipo di stereotipo. Ogni donna è un piccolo grande mistero che l’uomo non potrà mai riuscire a svelare”.

L’Associazione Shahrazad, molto attiva sul territorio conselicese e della Romagna, ha proposto e presentato la mostra.

“La nostra associazione” dice la presidente Franca Masironi, “si occupa di diritti delle donne, di cultura, della scolarizzazione dei bambini in Italia e nei paesi in via di sviluppo. Abbiamo pensato a Luigi per la mostra conoscendone la sua sensibilità nei riguardi delle tematiche legate alle donne”.

Il Comune di Conselice ha offerto il patrocinio alla mostra fotografica.