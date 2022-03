Conselice: al via i corsi di recitazione nell’ambito del progetto culturale «Moving on»

Martedì 8 marzo 2022 partono a Conselice due corsi di recitazione nell’ambito del progetto culturale per giovani «Moving on».

Si tratta di veri e propri laboratori di sperimentazione teatrale, curati dal regista ed attore Max Buldrini per l’associazione Art Lab.

I corsi si realizzeranno nel pomeriggio del martedì dalle 15 alle 16.30 per i ragazzi in età di scuola media e dalle 16.30 alle 18 per i ragazzi di scuola primaria.

Il corso non comporta alcun costo di frequenza, l’unica spesa è quella assicurativa, pari a 10 euro, unicamente nel caso non si sia già soci dell’associazione Art Lab.

Il laboratorio si svolgerà nei locali – messi a disposizione gratuitamente – del circolo Arci Gabbiano di via Verdi 4, anch’esso chiuso da tempo, ma che con questa occasione riapre le porte alla sua comunità.

Le iscrizioni al corso, il cui termine è previsto indicativamente alla fine del mese di maggio, restano sempre aperte; per informazioni e iscrizioni contattare Art Lab al 371 5730186, mail: artlab.conselice@gmail.com.

«Moving on» è un progetto dell’associazione Ginnastica artistica di Voltana, finanziato grazie ai fondi raccolti dalla campagna di solidarietà «Mettiamoci il cuore», lanciata durante il lockdown del 2020 con lo scopo di favorire la ripartenza.