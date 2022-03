Crossroads 2022 apre a Massa Lombarda con Andrea Motis Trio

Martedì 8 marzo alle 21 a Massa Lombarda, presso la Sala del Carmine, si terrà il primo dei due concerti in rapida successione dell’edizione 2022 del festival Crossroads, la rassegna musicale jazz più grande dell’Emilia-Romagna. Ad esibirsi sul palco massese saranno gli “Andrea Motis Trio”.

Crossroads Jazz e Altro in Emilia-Romagna è un festival itinerante che si svolge su tutto il territorio della Regione, ed è una delle maggiori iniziative europee in quest’ambito. La città di Massa Lombarda ospita la kermesse dal 2016.

Andrea Motis, nata nel 1995 a Barcellona, ha già una lunga carriera all’attivo, avendo esordito su disco quando era appena quindicenne.

Nel 2007 entra nella Sant Andreu Jazz Band, guidata dal docente e bassista Joan Chamorro, che da allora è rimasto suo mentore e maestro. Nel corso della sua adolescenza, la Motis è stata coinvolta da Chamorro nell’incisione di sei dischi, avendo la possibilità di suonare al fianco di Wycliffe Gordon, Jesse Davis, Bobby Gordon e Dick Oatts.

Il suo talento è infine sbocciato appieno con l’avanzare dell’età: il canto si è aggiunto alla pratica strumentale e la sua figura ha assunto un tale appeal che la casa discografica Impulse! non se l’è fatta sfuggire, producendo l’album che l’ha rivelata all’attenzione internazionale, Emotional Dance (2017). Nel 2019 è poi arrivato Do outro lado do azul (Verve), che ha ulteriormente fatto salire le quotazioni della giovane trombettista e cantante (ma anche sassofonista) che in Spagna è già considerata una piccola diva.

La spagnola sarà accompagnata dalla chitarra di Josep Traver e dal contrabbasso di Joan Chamorro.

L’assessore alla Cultura di Massa Lombarda, Elisa Fiori dichiara: “È con grande piacere che accogliamo nuovamente il Festival di musica jazz Crossroads nella nostra Sala del Carmine. Due appuntamenti irrinunciabili di elevata qualità che riescono ad attrarre un pubblico molto ampio, non solo locale.”

BIGLIETTI

Il costo del biglietto è di 15 euro intero, ridotto 13 (under 25, over 65, soci Combo Jazz Club di Imola, soci Touring Club Italiano).

Le prevendite sono acquistabili online dal 16 febbraio, al seguente link https://www.diyticket.it/events/Musica/6790/andrea-motis-trio

La biglietteria serale aprirà il giorno stesso dell’evento alle 19.30 alla Sala del Carmine.

Per ulteriori info e prenotazioni contattare Jazz Network, tel. 0544-405666 (lun-venore 9-13) 338.2273423 oppure info@jazznetwork.it.

La kermesse musicale tornerà nel Comune di Massa Lombarda con il secondo appuntamento del 16 marzo in cui si esibirà l’americano Michael Mayo.