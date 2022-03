Russi, fiaba e tradizione a San Pancrazio con i progetti del Museo della Vita Contadina

San Pancrazio viene designato come luogo di nascita delle fiabe popolari e il Museo della Vita Contadina in Romagna, ogni anno si impegna attraverso iniziative che possano incentivare la conoscenza e conservazione della tradizione del nostro territorio, per farlo divenire un luogo di incontri ed approfondimenti anche per il futuro.

Dal 1993 al 1999, sono usciti 5 volumi delle “Fiabe in Romagna” raccolte da Ermanno Silvestroni e curate da Eraldo Baldini, Andrea Foschi, Editori Longo RA. La particolarità di questa raccolta è che le favole provengono da un’area estremamente limitata, cioè da un solo piccolo paese: San Pancrazio di Russi. La collana è composta di 133 testi, raccolti nel periodo 1920-40 a San Pancrazio nei “trebbi” serali nelle stalle contadine e nelle osterie dove i favolari intrattenevano gli ascoltatori.

Grazie al finanziamento da parte della Regione Emilia Romagna (L.R. 18/2000), l’Amministrazione comunale di Russi ha potuto portare avanti il progetto per la valorizzazione e la promozione della fiaba. “Uno degli obiettivi del nostro mandato – spiega la Vice Sindaco e Assessore alla cultura Anna Grazia Bagnoli – è infatti custodire e promuovere, attraverso una serie di attività, la narrativa popolare e l’immaginario collettivo tradizionale delle favole, proprio per restituire intatta alla nostra comunità la sua identità e le sue radici culturali più profonde”.

Nel 2021, per il sesto anno consecutivo, è stata realizzata la fiaba itinerante e, al fine di rendere tali materiali accessibili a tutti, si è pensato di trasferire le riprese da formato DVD in supporto multimediale USB perché siano disponibili per tutte le scuole della Romagna come importante elemento didattico. I video sono inoltre disponibili nella sezione “La Fiaba” del sito web del Museo della Vita Contadina in Romagna www.vitacontadina.ra.it.