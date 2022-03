Il tour di Carmen Consoli fa tappa anche a Ravenna

Il nuovo tour di Carmen Consoli arriverà anche a Ravenna. L’appuntamento è per il 6 luglio, alle ore 21. L’artista siciliana si esibirà in occasione del Ravenna Festival. Non si conosce ancora il luogo del concerto.

Consoli ha deciso di trasformare in concerto la sua ultima tournée teatrale, divisa in tre atti, grazie al grande successo ottenuto. Il programma musicale prevede tre formazioni distinte, che l’artista proporrà in funzione delle location che la ospiteranno: “Volevo fare la rockstar tour”, “Acustico” e “Femme Fatale”.