Concerto per la pace alla Chiesa del Carmine di Lugo

Concerto per la pace venerdì 11 marzo alle ore 21 alla Chiesa del Carmine di Lugo. La guerra, scoppiata ormai da tredici giorni con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ci porta ad unirci in nome della solidarietà con la popolazione colpita. E, siccome l’unione fa la forza, sono tre le realtà musicali di Lugo che si sono unite per il ‘Concerto per la pace’, dove suoneranno musicisti che hanno partecipato in questi anni a Lugo Music Festival assieme all’orchestra della scuola comunale di musica Malerbi e con l’associazione Amici della Scuola e della Musica.

Il programma comprende brani della world music e della tradizione classica, tra cui il concerto per due violini e archi di J.S. Bach, suonato da Beatrice Martelli e Matteo Penazzi accompagnati dal quintetto d’archi. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Emmaus di Kharkiv in Ucraina, città duramente colpita dai bombardamenti.

L’associazione Emmaus è da anni impegnata nell’inserimento sociale di orfani e giovani con disabilità e in questo tempo di guerra si occupa in particolare di organizzare corridoi umanitari per i ragazzi in fuga dalla città, finanziare il rifornimento di cibo e medicine per soggetti in difficoltà, sostenere le famiglie isolate nelle città bombardate e occupate, supportare altre associazioni locali simili e aiutare a ricostruire non appena sarà finita la guerra.

L’ingresso è a offerta libera e non ci sono posti assegnati. L’evento gode del patrocinio del Comune di Lugo.

Informazioni: info@lugomusicfestival.com