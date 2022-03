“Ennio” di Giuseppe Tornatore al Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo

Il fine settimana della rassegna Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo è dedicato al grande compositore Morricone con il film “Ennio” di Giuseppe Tornatore, in programma venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 marzo. Le proiezioni iniziano alle 21. La rassegna, giunta alla nona edizione, è curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune.

Al film è andato il Nastro D’argento 2022 per il Documentario dell’anno. “È un Nastro alla passione, alla ricerca, al racconto d’autore di un protagonista eccezionale – ha scritto in una nota il Direttivo dei Giornalisti Cinematografici Italiani – che rende unica l’emozione di un film che, oltre la musica e il cinema, trasmette il senso profondo di un omaggio che rappresenta, insieme, viaggio sentimentale e grande cinema, lectio magistralis e racconto di una genialità assoluta nata in un mondo di disarmante semplicità. Nel film la ricostruzione di un percorso che affascina lascia storditi non solo dalla magia delle note, ma dalla potenza emotiva che filtra dalle immagini e soprattutto dalle parole. E ci fa sentire un senso di profonda nostalgia per il “nostro” Morricone ma anche per quel cinema così grande e irripetibile”.

L’appuntamento successivo della rassegna sarà, martedì 15 e mercoledì 16 marzo, con “The Alpinist” per la rassegna “Il Grande Sport al Cinema” di Nexo Digital.

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 65, studenti universitari).

Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto secondo disposizioni Nexo Digital).

Obbligatori Green pass rafforzato e mascherina Ffp2.