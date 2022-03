Letture e laboratorio per bambini al Centro Venturini di Massa Lombarda

Sabato 12 marzo alle 10,30, negli eventi dedicati alla donna ci sarà spazio anche per i più piccoli. Infatti, presso il Centro Culturale Venturini è in programma una lettura del libro “Mimosa in Fuga” per i bambini da 4 a 10 anni. A seguire il laboratorio dal titolo “Una mimosa per una donna speciale”.

Mimosa in fuga è un libro scritto da Serena Ballista e Paolo Formica in cui lottare per sé stesse e per quello in cui si crede è la lezione che ci dà Mimì, la più piccola di un gruppetto di sorelle mimose. La mattina di un 8 marzo Mimì decide di scappare: perché è stanca essere trattata come un regalo e vorrebbe invece essere un simbolo, il simbolo fondamentale della storia del femminismo e delle conquiste delle donne.

È una storia nata in collaborazione con “UDI – Unione Donne Italiane” ed è dedicata alla Giornata Internazionale della donna e al simbolo della mimosa.

È consigliata la prenotazione al 0545 985812 o alla mail biblioteca@comune.massalombarda.ra.it

Per accedere all’evento è necessario il Green Pass Rafforzato e la mascherina FFP2