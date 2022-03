Bagnacavallo. A Cinema Palazzo Vecchio “The Alpinist”, ritratto intimo dello scalatore Marc-André Leclerc

La rassegna Cinema Palazzo Vecchio di Bagnacavallo prosegue, martedì 15 e mercoledì 16 marzo, con il film “The Alpinist” per “Il Grande Sport al Cinema” distribuito da Nexo Digital. Diretto da Peter Mortimer e Nick Rosen, il documentario è il ritratto intimo di uno scalatore visionario, guidato solo dal suo amore per la montagna, un uomo lontano dai riflettori, arrampicato su remote pareti alpine. Si tratta di Marc-André Leclerc (1992-2018), giovane canadese dallo spirito libero che ha compiuto alcune delle salite più audaci della storia. Le sue scalate in solitaria hanno cambiato il modo di fare alpinismo. Per realizzare il film i registi lo hanno seguito per due anni.

Cinema Palazzo Vecchio proporrà poi, nel fine settimana, il film “Assassinio sul Nilo” di Kenneth Branagh.

La rassegna, giunta alla nona edizione, è curata dal Cinecircolo Fuoriquadro per il Comune. Le proiezioni iniziano alle 21.

Biglietti film Nexo Digital: 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto secondo disposizioni Nexo Digital).

Biglietti: 6 euro (intero) e 5 euro (ridotto under 14, over 65, studenti universitari).

Obbligatori Green pass rafforzato e mascherina Ffp2.

La sala di Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo.

