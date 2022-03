“Prima di vincere Sanremo, studiavo al Ballardini di Faenza”, così Laura Pausini lancia uscita del suo nuovo film

“Prima di vincere Sanremo, studiavo alla Scuola d’Arte e Ceramica Ballardini di Faenza. Cinque degli anni più belli ed importanti della mia vita. Sul set del mio nuovo film sono tornata nella mia classe e molte cose sono successe…cosa? Lo scoprirete molto presto”. Con queste parole la cantautrice italiana Laura Pausini, comunica ai suoi fan l’uscita del suo nuovo film ‘Laura Pausini – Piacere di Conoscerti’, dal 7 aprile su Prime Video in più di 240 territori, che vedrà protagonisti molti luoghi del nostro territorio: Solarolo, città d’origine dell’artista e Faenza dove la Pausini ha studiato prima di intraprendere la sua carriera di cantante.

Il film

Laura Pausini – Piacere di conoscerti è un film diretto da Ivan Cotroneo, incentrato sull’artista italiana, nota in tutto il mondo. La Pausini, che ha venduto più di 70 milioni di dischi, è una delle cantanti italiane più conosciute e ascoltate al di là dei nostro confini, ma cosa sarebbe successo se quella sera del 1993 Laura non avesse vinto il Festival di Sanremo? Per scoprirlo e provare a dare una risposta a questa domanda che il film si pone, l’artista ripercorre quei passi che l’hanno condotta sin dov’è oggi, dalla sua infanzia a tutti i momenti importanti della sua vita, ma soprattutto la sua quotidianità. La cantante cerca di immaginare come sarebbe stata la sua esistenza, se non fosse diventata una star di portata mondiale.

Laura Pausini ha un primato unico nel nostro Paese. Infatti, dopo aver vinto il Golden Globe con “Io sì”, brano vincente come Miglior canzone originale, è stata candidata nella stessa categoria dall’Academy Awards, esibendosi nella notte degli Oscar in mondovisione. Nessun’altra artista italiana, prima di lei, aveva raggiunto questo traguardo, una candidatura ai premi più ambiti del cinema.