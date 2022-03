Giornata Mondiale della Poesia: la Biblioteca Comunale di Russi si trasforma in una human library

Lunedì 21 marzo, dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30 in concomitanza con la Giornata Mondiale della Poesia, la Biblioteca Comunale si trasformerà in una human library. Grazie alla partecipazione dei lettori volontari che si trasformeranno per l’occasione in libri viventi, gli utenti che visiteranno la Biblioteca nel corso dell’intera giornata potranno avvicinarsi al mondo della poesia in un contesto completamente diverso da quello in cui si è solitamente abituati ad ascoltarla.

All’ingresso saranno forniti una mappa e dei gettoni colorati: un gettone, una poesia. Adulti e bambini non dovranno far altro che scoprire dove si nascondono i libri umani. Via libera, quindi, alla ricerca della poesia più bella! Evento gratuito. Per la partecipazione è necessario essere in possesso di Green Pass rafforzato.

Per info: Biblioteca Comunale – via Vecchia Godo 10 – Russi – 0544 587640 – biblioteca@comune.russi.ra.it