“Strade al femminile” il libro di Bruna Bertini sulla toponomastica femminile nella Bassa Romagna, a Bagnacavallo e Massa Lombarda

Si intitola “Strade al femminile” il libro di Bruna Bertini sulla toponomastica femminile nei comuni della Bassa Romagna che sarà presentato, mercoledì 23 marzo alle 20.30 nella saletta didattica delle Cappuccine di Bagnacavallo, a cura della Biblioteca Taroni nell’ambito dell’iniziativa “Il marzo delle donne”.

Edito da Tempo al libro e realizzato da Bruna Bertini con il supporto dell’associazione “Storia e memoria della Bassa Romagna” e con il patrocinio dell’Unione, il libro racconta le storie di donne alle quali le Amministrazioni della Bassa Romagna hanno scelto di intitolare vie, piazze e rotonde. A volte legate a vicende locali, spesso a contesti nazionali o internazionali, 41 storie raccontano uno spaccato dei tempi in cui le donne sono vissute, dal I al XX secolo.

«La giornalista Ilaria Alpi, la cantante lirica Marietta Alboni, l’insegnante Ercolina Bagnari, la partigiana Irma Bandiera sono alcune delle donne – commenta la vicesindaca e assessora alle Pari Opportunità Ada Sangiorgi – alle quali sono intitolate strade nel nostro Comune. Donne impegnate in vari ambiti della vita sociale e politica, alcune a livello locale, altre nazionale e internazionale, tutte accomunate da una grande passione. Le donne nella toponomastica sono ancora troppo poche rispetto agli uomini e la nostra Amministrazione è impegnata a valorizzarle sempre di più anche in questo aspetto.»

Durante la serata sarà presente il Circolo di Romagna della Società di Danza con alcuni momenti di danza ottocentesca. L’ingresso è libero, per l’accesso valgono le regole del Green pass. Il centro culturale Le Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a.

Il libro di Bruna Bertini sarà presentato anche giovedì 24 marzo, alle 17, presso il centro Culturale Venturini di Massa Lombarda.