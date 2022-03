Cos’è cambiato nei secoli nel venire al mondo? A Fusignano Claudia Pancino lo spiega nel suo nuovo libro

Mercoledì 30 marzo alle 18 al centro culturale «Il Granaio» di Fusignano, in piazza Corelli 16, ci sarà la presentazione del libro Storia della nascita di Claudia Pancino.

Cos’è cambiato lungo i secoli nel mettere al mondo e nel venire al mondo? In questo volume la narrazione storiografica risponde a tali domande seguendo il percorso biologico dello svilupparsi del corpo e del ciclo di vita femminile che porta alla maternità: dalla prima mestruazione alla nascita del bambino e alla sua accoglienza, fino al reinserimento della madre nella vita quotidiana. Il contesto cronologico messo a fuoco è quello dei secoli XVI-XVIII, tuttavia, trattandosi di mutamenti di lunga durata, non mancano riferimenti all’età precedente e collegamenti/confronti con il presente.

Grazie a uno stile vivace e una scrittura che si muove con grande precisione e fluidità attraverso i mutamenti degli ultimi secoli, il lettore potrà osservare come è profondamente cambiato il modo in cui oggi una donna arriva a dare alla luce un figlio, e il modo in cui quel figlio viene accolto al mondo: perché la nascita è anche un fatto sociale. L’ingresso è libero. L’iniziativa rientra nelle celebrazioni per la Giornata internazionale della donna ed è organizzata con il patrocinio del Comune di Fusignano.