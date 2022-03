“Io sono il Mare”: esce il romanzo giallo scritto dalla ravennate Sara Scaranna

Dal 29 marzo è disponibile in eBook il primo giallo “Io sono il Mare”, ambientato a Ravenna e zone limitrofe scritto dall’alfonsinese Sara Scaranna. La protagonista dell’opera è una detective privata con un doloroso passato alle spalle e, attraverso lei, Sara ha affrontato il tema del riscatto e della ricerca della felicità e della realizzazione di se stessi nonostante tutto e indipendentemente da quello che la vita costringe ad affrontare.

L’argomento che rappresenta il filo conduttore del testo è la meschinità delle persone e quanto le apparenze possano ingannare. Dal primo aprile l’opera sarà disponibile anche in cartaceo ed è stato pubblicato dalla BrèEdizioni.

Sinossi de “Io sono il Mare”: L’erede di una facoltosa famiglia di Ravenna muore in un incidente stradale, ma fra le increspature di una banale disgrazia, Rebecca Rubini, rinomata detective privata che mal tollera gli uomini così come le menzogne, vede trasparire il marcio di crimini ben più gravi. Che fine ha fatto Isabella Della Corte? E chi c’è sepolto al suo posto? Rebecca è irriverente, caparbia. Tacchi a spillo e brillante intuito sono le armi con cui prende a calci la meschinità e le apparenze per scovare la verità. Quasi per caso si trova coinvolta nella nuova indagine e, suo malgrado, deve collaborare con il commissario Salesi, una vecchia conoscenza. In comune fra loro solo l’antipatia reciproca e il peso di un inconfessabile passato che ritorna; implacabile e non fa sconti. Anche se Rebecca cerca di relegarlo in un angolo della memoria lui è lì, pronto a emergere con tutti i suoi scheletri e le brutture. I sensi di colpa diventano soffocanti, schiacciano e non fanno respirare. Un’indagine che si snoda tra Ravenna e Bologna, tra prostituzione e sfruttamento. Riuscirà la nostra eroina e uscirne indenne? Una trama intrigante e veloce che cela risvolti inaspettati: Rebecca riuscirà a decidere tra Massimo, uomo maturo con un passato alle spalle e Leo, il ragazzo giovane e sportivo?

Chi è Sara Scaranna: da sempre amante della lettura e della scrittura, corregge ed edita testi, e colleziona nel cassetto, fin dall’infanzia, opere incompiute fino a quando nel 2012 pubblica il suo primo libro: “Il Ragno d’oro e la leggenda della città perduta”, un ardito fantasy ambientato fra le Valli di Comacchio e la mitica città di Spina. Nel 2017 ne pubblica il seguito con il titolo “Il Ragno d’oro e la vendetta degli esiliati”. Nel 2020 pubblica una fiaba scritta con il figlio Alessandro dal titolo “Cip Cip e il libro magico”

“Io sono il mare” è la seconda opera che pubblica con la Brè Edizioni. La prima risale al 2018 e il titolo è “Stella cadente, lettera ai miei figli mai nati”.