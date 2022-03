Prima giornata nazionale delle Case degli Illustri. Il 2 e 3 aprile Casa Rossini e Museo Baracca aprono le porte

Delle 17 “Case degli Illustri” che sabato 2 e domenica 3 aprile apriranno le loro porte in Emilia-Romagna ben due si trovano a Lugo: Casa Rossini e Museo Baracca.

casa Rossini

Entrambe le residenze aderiscono alla prima Giornata nazionale delle case degli illustri promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria. Luoghi carichi di suggestione che la città di Lugo ha valorizzato in modo particolare dedicando alle figure di Gioachino Rossini e Francesco Baracca originali percorsi espositivi.

Sabato e domenica, quindi, si terranno visite guidate con ingresso gratuito per cui è necessaria la prenotazione. Per Casa Rossini le visite si terranno nelle mattine di sabato 2 e domenica 3 aprile (prenotare a casarossini@comune.lugo.ra.it o telefonare allo 0545.38105), per il Museo Baracca le visite saranno nei pomeriggi di sabato 2 e domenica 3 aprile (prenotare a museobaracca@comune.lugo.ra.it o telefonare allo 0545.38105).

