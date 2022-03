Due chiacchiere sull’arte al Centro civico di Rossetta

Divertirsi con l’arte e prendere spunto dalle opere per riflettere sulla nostra quotidianità: è questo lo scopo della serata dal titolo “Due chiacchiere sull’arte: il valore, la solitudine e l’errore” in programma giovedì 7 aprile alle 21 presso il Centro civico di Rossetta.

Organizzano la Polisportiva Rossetta e il Consiglio di Zona. La serata sarà un’informale chiacchierata con Vilio Folicaldi che, partendo da fatti di cronaca e da situazioni reali, indagherà l’arte con l’esposizione di immagini in videoproiezione. Durante la serata ci sarà spazio per il coinvolgimento delle persone presenti, per sentire il loro punto di vista e, in forma di gioco, saranno distribuiti alcuni libri d’arte come premio agli sguardi più attenti e alle risposte più veloci.

“Si spera che serate come questa – spiegano gli organizzatori – ci aiutino ad allentare la tensione dei tempi in cui viviamo e, ammirando bellissime opere d’arte, riescano a farci divertire”. Ingresso libero. Il Centro civico è in via Traversa Rossetta 5.