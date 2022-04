“Bagnacavallo fa Centro” propone 3 appuntamenti in piazza della Libertà per tre domeniche in musica

La rete di imprese “Bagnacavallo fa Centro” dà appuntamento in piazza della Libertà per tre domeniche in musica il 3, 10 e 24 aprile dalle 10 alle 13. L’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune, è pensata per valorizzare il centro storico di Bagnacavallo e i suoi negozi, che per l’occasione osserveranno un’apertura straordinaria.

Si inizierà domenica 3 aprile con gli Instant Folk, duo strumentale violino e chitarra composto da Marco Cavina e Fabrizio Tarroni. Domenica 10 aprile l’accompagnamento musicale sarà affidato all’associazione Doremi con il duo Cecilia Ottaviani (voce) e Davide Tardozzi (chitarra). Si concluderà domenica 24 aprile con gli Swing Sing, ovvero Fabio Fiorini e Benedetto Schilirò.

Per informazioni: FB e Instagram @BagnacavalloFACentro