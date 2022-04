È tempo di “Settimana Voltanese”: da domenica 3 aprile appuntamenti tra cultura e svago

Torna la Settimana Voltanese che, dopo la sospensione di due anni a causa della pandemia, si ripresenta finalmente all’altezza della sua tradizione, solo lievemente posticipata rispetto alla festa patronale di San Giuseppe.

Si parte domenica 3 aprile nel parco di Villa Ortolani con la presentazione dell’Almanacco 2021 dopo la quale verranno inaugurate due mostre di pittura (visitabili fino all’8 maggio): “Presenze” (espongono Maurizio Pilò, Andrea Tampieri e Federico Zanzi) e “Dipingere al tempo della pandemia” (Dianora Marangoni).

Da venerdì 8 a domenica 10 aprile protagonista è la Motosalsicciata.

Il 12 aprile si celebra la Liberazione di Voltana in piazzetta Staffette Partigiane mentre alla sera, dopo la cena della Liberazione a Cà Vecchia, verrà presentato il libro di Giuseppe Masetti “Il più bell’italiano, vita partigiana del dottor Mario Pasi” con la partecipazione dell’autore.

Il 22 aprile Cà Vecchia sarà il teatro della presentazione di un altro libro: “C’ero anch’io su quel treno” con l’autore Giovanni Rinaldi. La Resistenza verrà celebrata anche dalla mostra “Al tabachi” che sarà inaugurata sabato 23 aprile alle 10.30 al primo piano della Casa del Popolo.

La Settimana Voltanese prevede anche letture per i bambini (sabato 30 aprile alle 10 nella Biblioteca Baioni) e altri appuntamenti nel week end del 7 e 8 maggio. In particolare domenica 8 maggio è previsto un percorso nei luoghi settecenteschi del territorio (Santuario Beata Vergine di Loreto a Passogatto, Villa Ortolani e Scuderie a Voltana, Chiesa di San Giuseppe a Chiesanuova e Santuario Beata Vergine dell’Arginino) con visite guidate, spettacoli, concerti e momenti conviviali.

Ad aprile eventi sportivi di pallavolo e podismo.

Valeria Monti, presidente della Consulta ha dichiarato: “Sono orgogliosa che, dopo due anni di forzata sospensione, sia possibile riprendere questa tradizione, avviata nel 1986 come l’Almanacco su idea dell’allora delegato del Sindaco, l’indimenticato maestro Francesco Silvagni. Un ricco programma che presenta due novità: la prima è l’attenzione che abbiamo voluto riservare ai nostri ragazzi, che hanno sofferto particolarmente questi due anni di pandemia e che ora sono angosciati dalle minacciose notizie di guerra. Molte le iniziative che li vedono protagonisti: dalla cerimonia per la Liberazione di Voltana, alle letture per i più piccoli, al mercatino dei ragazzi, per concludere con uno spettacolo di circo-teatro e comicità. La seconda novità è rappresentata dall’evento che si svolgerà domenica 8 maggio in collaborazione con la Consulta di Giovecca Frascata Passogatto. “Il nostro ‘700” è un percorso che unisce luoghi coevi del territorio. Sarà l’occasione per camminare o pedalare insieme per le visite ai vari siti, condividendo il piacere di un concerto o di un pasto allo street food di Villa Ortolani. L’obiettivo, anche in questo caso, è quello di proporre momenti culturali, sociali e ricreativi che ci facciano vivere una ritrovata normalità alla scoperta della nostra storia”.