Lunedì 4 aprile parte la primavera del Caffè Letterario di Lugo: primo appuntamento con Claudio Spadoni

Il calendario del Caffè Letterario di Lugo è ricco di appuntamenti anche nella primavera 2022. Il 4 aprile, con lo storico d’arte Claudio Spadoni, scatterà la nuova stagione culturale che darà spazio, come di consueto, a diversi generi come la saggistica, la narrativa, la storia, l’arte e la musica.

Gli ospiti di fama nazionale si alterneranno fino a giugno, quando la rassegna si concluderà come da tradizione con un una maratona letteraria dedicata ad Achille Campanile. Nella primavera 2022 ci sarà spazio anche per lo “Scrittura Festival” che si terrà a Lugo dal 10 al 14 giugno.

Venerdì, presso l’hotel Ala d’Oro si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della stagione primaverile in cui, è intervenuta Patrizia Randi, curatrice della rassegna: “Nonostante i mille ostacoli siamo riusciti, anche in questa stagione, ad allestire un calendario ricco di appuntamenti interessanti. Con Claudio Spadoni, che presenterà il suo libro lunedì, siamo giunti all’incontro numero 848 della rassegna partita nel gennaio 2005. Ciò ci rende estremamente orgogliosi considerando che tutti gli autori, spesso di fama nazionale, non percepiscono nessun cachet”.

“La stagione invernale, nonostante i problemi legati alla pandemia è andata a gonfie vele – commenta Claudio Nostri -. Hanno avuto molto successo anche le serate conviviali in cui abbiamo raggiunto più di 100 persone a cena e per questo motivo le ripeteremo. Nel corso degli anni sono passati tanti autori di spessore ma il nostro obiettivo resta quello di presentare il libro che scrivono, non il personaggio in sé”.

“Come Amministrazione siamo orgogliosi della rassegna culturale del Caffè Letterario, che offre ai lughesi la possibilità di incontrare autori di spessore – dichiara l’Assessore alla Cultura Anna Giulia Gallegati -. Inoltre, è da sottolineare l’ottimo rapporto che si è instaurato tra il Caffè Letterario e la Biblioteca Trisi, la quale ospiterà alcuni appuntamenti”.

Il primo ospite sarà Claudio Spadoni lunedì 4 aprile all’Ala d’Oro con il libro “Storie d’arte e di critica tra Ottocento e Novecento”, a seguire Giorgio Manzi con “L’ultimo Neanderthal racconta” (8 aprile), Elena Stancanelli con “Il tuffatore” (14 aprile), Carlo Pernat con “Belìn che paddock” (15 aprile), Giovanni Rinaldi con “C’ero anch’io su quel treno” (23 aprile), Ermanna Montanari con “L’abbaglio del tempo” (2 maggio), Vittorio Lingiardi con “Arcipelago N” (4 maggio), Giuseppe Bellosi con “Smaris” (7 maggio), Arial Mafai che insieme a Daniele Serafini e Marco Cuzzi parleranno del libro “Agenda Rossa” di Giulia Mafai (13 maggio), Alessandro Zaccuri con “Poco a me stesso” (16 maggio), Vittorio Emanuele Parsi con “Titanic” (20 maggio). Il 6 giugno ci sarà la presentazione dei libri di “Modern Instances” di Stephen Shore e “Impressions” di Keegan Holden a cura di William Guerrieri, Luca Nostri e Francesco Neri. Manuela Piemonte presenterà il suo libro “Le amazzoni” (17 giugno).

Come di consueto gli ospiti potranno ammirare due mostre ospitate negli spazi dell’Ala d’Oro e presentate dall’art director Carmine della Corte. La prima è “Poesie del segno” di Franco Donati in programma il 23 aprile mentre “Guardare attraverso” di Lamberto Caravita sarà allestita il 28 maggio.

Saranno due le serate conviviali all’hotel Ala d’oro. Nella prima (30 aprile) la protagonista sarà la musica con il concerto dal titolo “Primavera brilla nell’aria” di Agata Leanza (voce) e Lele il Saraceno (voce e chitarre). La seconda serata conviviale, nonché la conclusiva della rassegna, sarà la maratona letteraria dedicata ad Achille Campanile (18 giugno).

Da venerdì 10 giugno a martedì 14 giugno si terrà lo “Scrittura Festival” con due incontri al giorno rispettivamente alle 18 nel chiostro del Carmine e alle ore 21 all’interno del Pavaglione. Il programma dell’evento è in via di definizione e sarà pubblicato a fine aprile.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri, Marco Sangiorgi e Carmine Della Corte con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico (escluse le serate conviviali). Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it