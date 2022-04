Arriva “Il mediano che sfidò Il Duce”, un podcast che diventa spettacolo con Matteo Cavezzali, Gianni Gozzoli e Alfonso Cuccurullo

Il podcast “Bruno Neri: calciatore e partigiano”, presentato a Roma in via asiago lo scorso 21 dicembre durante la presentazione della nuova piattaforma Rai Play Sound, diventa una spettacolo dal vivo. Lo scrittore Matteo Cavezzali, l’attore Alfonso Cuccurullo e il sound designer Gianni Gozzoli porteranno sul palco non un semplice podcast “live” ma uno show riscritto per essere teatro e narrazione, destinato a un pubblico in sala. La storia di Bruno Neri raccontata nel podcast sarà parte fondamentale dello spettacolo ma il racconto sarà completato con letture recitate, parti di puro racconto, estratti audio, interazione con il pubblico, “ibridando” la forma e il contenuto narrato.

La “prima” sarà l’8 aprile al Teatro Binario di Cotignola alle 21.

Sono già programmate varie repliche: 9 aprile sempre a Cotignola per le scuole, il 20 aprile nella città natale di Bruno Neri, a Faenza, presso il teatro-cinema Sarti alle 20:30, il 25 aprile nella camminata lungo gli argini del Senio per la diciannovesima edizione de “Nel Senio della memoria” e il 29 aprile a Palazzo Vecchio a Bagnacavallo alle 21.

Bruno Neri

Campione della nazionale italiana fascista, il calciatore faentino, Bruno Neri gioco in serie A nella Fiorentina e nel Torino. Divenne famosa una sua foto in cui, all’inaugurazione dello stadio di Firenze, e l’unico giocatore che si rifiuta di fare il saluto fascista. Sacrificherà la carriera e la vita diventando partigiano.

La storia di Bruno Neri, calciatore nel Faenza, nella Fiorentina e nel Torino che alla carriera sportiva affianca uno stile di vita ed una testimonianza antifascista. E il 1931 quando all’inaugurazione dello stadio Giovanni Berta di Firenze, presenti il podestà ed altri gerarchi fascisti, il calciatore Bruno Neri rifiuta di fare il saluto romano. Dopo l’8 settembre ’43, entra nelle formazioni partigiane con il nome di Berni. Viene ucciso, durante una ricognizione, il 10 luglio del ’44, insieme al comandante della sua Brigata Vittorio Bellenghi.

Neri è un personaggio fuori dal comune, dalla forte personalità, dotato di una grande tenacia e di una inarrestabile determinazione, dentro e fuori dal campo. Tutte le repliche sono ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il podcast è disponibile sulla nuova piattaforma Rai Play Sound e disponibile al seguente indirizzo:

https://www.raiplaysound.it/programmi/brunonericalciatoreepartigiano