Al cinema Gulliver di Alfonsine proiezione speciale per il 77° anniversario della Liberazione

Una proiezione speciale per la Liberazione: mercoledì 13 aprile, alle ore 21, nell’ambito degli appuntamenti organizzati in occasione del 77° anniversario della Liberazione di Alfonsine, il cinema Gulliver propone la proiezione speciale, in prima visione nazionale, di “Bella Ciao – Per la libertà”, che racconta la storia di una canzone che da inno della Resistenza italiana è diventata un simbolo di lotta e di libertà per le nuove generazioni di tutto il mondo.

La settimana cinematografica al Gulliver inizierà con la proiezione di “Spencer”, che racconta i giorni cruciali in cui Lady D. maturò la decisione di porre fine al suo matrimonio con il Principe Carlo. La programmazione di “Spencer” è prevista per venerdì 8, domenica 10 e lunedì 11 aprile 2022, con inizio alle ore 21.

Sabato 9 aprile, il consueto appuntamento serale con il cinema lascerà il posto all’evento del Comune di Alfonsine “Aspettando il 10 aprile”, con inizio alle ore 20,30.

CALENDARIO SETTIMANALE

Giovedì 7 aprile – riposo

Venerdì 8 aprile ore 21 – Spencer

Sabato 9 aprile ore 20,30 – “Aspettando il 10 aprile”

Domenica 10 aprile ore 21 – Spencer

Lunedì 11 aprike ore 21 – Spencer

Martedì 12 aprike – riposo

Mercoledì 13 aprile ore 21 – “Bella Ciao – Per la libertà”

Giovedì 14 aprile – riposo

IL FILM DEL WEEK-END

Venerdì 8 – Domenica 10 – Lunedì 11 Aprile 2022

proiezione unica ore 21

SPENCER

di Pablo Larrain

con Kristen Stewart

Nomination agli Oscar 2022 per Kristen Stewart come “Migliore attrice protagonista”

in Concorso al Festival di Venezia 2021

——-

Il matrimonio fra la Principessa Diana e il Principe Carlo è in crisi da tempo. Malgrado le voci di presunti flirt e di un imminente divorzio, si cerca di preservare le apparenze in vista delle festività natalizie, tradizionalmente trascorse dalla famiglia reale nella proprietà di Sandringham. Sono giorni in cui si mangia, si beve, si va a caccia. Ma sono soprattutto i giorni cruciali in cui Lady D. matura, fra dubbi e determinazione, la decisione di porre fine al suo matrimonio. Niente sarà più come prima. Il film immagina ciò che potrebbe essere successo in quei pochi, fatidici giorni.

Dopo il film su Jackie Kennedy, il regista Larrain decide di esplorare il mondo interiore di un’altra personalità femminile che ha cambiato il volto del 20° secolo, con il suo coraggio ed il suo carisma mediatico. “Spencer” è la storia di una principessa che era entrata in una favola, ma che sceglierà di non diventare regina, per non rinunciare a se stessa e alla sua libertà. La storia di una donna che prende in mano il suo destino e rompe tutti gli schemi, rifiutando le liturgie soffocanti di un mondo che l’aveva imprigionata in un sogno fasullo. La storia di una donna generosa e amatissima, sofisticata e popolare, ribelle e vulnerabile, che esce dalla corte reale per entrare nel mito.

—–

Durata: 111 min.

Trailer del film: https://youtu.be/eXgeRJXc_6w

——-

INGRESSO FILM

INTERO 6 euro

RIDOTTO 5 euro ( soci ARCI – invalidi e accompagnatori )

PROIEZIONE SPECIALE

in occasione del

77° anniversario della Liberazione di Alfonsine

Mercoledì 13 Aprile 2022

proiezione unica ore 21

BELLA CIAO – PER LA LIBERTA’

di Giulia Giapponesi

con la partecipazione di Vinicio Capossela

in Prima Visione nazionale

——-

Da inno dei partigiani a canzone di lotta delle nuove generazioni di tutto il mondo, hit dei più famosi artisti internazionali e colonna sonora della serie Netflix “La casa di Carta”. A quasi un secolo dalla sua nascita, la forza di Bella Ciao non si arresta. Il film racconta i misteri, la genesi e la storia della canzone della Resistenza, che riappare ovunque si combatta contro l’ingiustizia. Un canto inarrestabile, oggi patrimonio dell’umanità nella lotta per la libertà.

In questo racconto, accompagnato da materiale d’archivio inedito e da immagini di cronaca dal mondo, la voce delle memorie dei testimoni della Resistenza ancora in vita si confonde con quella degli attivisti che nelle lotte in Cile, Turchia, Iraq e in Kurdistan hanno cantato Bella Ciao. Attraverso l’incontro con storici, musicisti e autori dei nuovi testi della canzone, emerge il messaggio universale di una canzone che nella sua semplicità e bellezza è diventata patrimonio di tutti coloro che si sentono oppressi, e che ci ricorda che il più grande omaggio alla memoria della Resistenza è continuare a lottare per la libertà.

—–

Durata: 100 min.

Trailer del film: https://youtu.be/qI6oa_vYl6o

——-

INGRESSO FILM

INTERO 6 euro

RIDOTTO 5 euro ( soci ARCI – invalidi e accompagnatori )

***

PROTOCOLLO ANTI-COVID

in vigore fino al 30 aprile 2022

Nel rispetto della normativa anti-covid vigente prevista per i cinema, i gentili spettatori dovranno:

indossare la mascherina di tipo FFP2 anche durante la visione del film;

mostrare il super green pass ( certificazione che viene rilasciata solamente in caso di avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid-19 ) all’ingresso al personale autorizzato al controllo.