Alla Biblioteca Trisi di Lugo la prima nazionale del nuovo libro di Mimmo Franzinelli “Il fascismo è finito il 21 aprile 1945”

In occasione del 77° anniversario della Liberazione di Lugo, il 10 aprile 1945, la Biblioteca Trisi presenta, in prima nazionale, il nuovo libro di Mimmo Franzinelli, “Il fascismo è finito il 25 aprile 1945” (collana Fact Checking, Laterza, 2022).

Sabato 9 aprile alle 11 lo storico sarà intervistato in diretta on line da Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna e provincia.

Breve sinossi

Il libro si propone di indagare, per smontarlo, uno dei luoghi comuni più duraturo della storia repubblicana, ovvero quello secondo il quale il fascismo è cessato a fine aprile 1945. Già nel secondo dopoguerra, infatti, la dottrina della continuità dello Stato riportò ai vertici di prefetture e polizia personaggi di schietta fede fascista. Poi si è permessa la ricostituzione di un partito fascista come il Movimento sociale italiano che, tra manganello e doppiopetto, ha avuto un ruolo negli scontri di piazza e ha contribuito perfino all’elezione di presidenti della Repubblica (da Antonio Segni a Giovanni Leone). E ancora, tra la fine degli anni Sessanta e il successivo decennio, le convulse fasi della strategia della tensione, con trame nere e stragi su cui la magistratura non ha fatto chiarezza, lasciando impuniti i responsabili delle sanguinose attività terroristiche. Infine, al superamento del MSI in ottiche postfasciste hanno corrisposto riemersioni e soprassalti di destra radicale. E oggi, a un secolo dalla Marcia su Roma, il fascismo torna periodicamente protagonista delle cronache, segnando la politica e la società con una presenza che non si può ignorare.

Mimmo Franzinelli, studioso del fascismo e dell’Italia repubblicana, è uno dei principali storici italiani di questi periodi. Attualmente è membro della Fondazione “Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini” di Firenze.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Lugo, è promossa dalla Biblioteca Trisi in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Ravenna e provincia e sezioni ANPI di Lugo, S.Lorenzo/Cà di Lugo San Bernardino/Belricetto.