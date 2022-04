XXII Settimana scientifica 2022 a Faenza: “Erbe di casa nostra” in mostra a Zattaglia

Nell’ambito della XXII Settimana scientifica, organizzata dal Comune di Faenza e dalla Palestra della scienza, a Zattaglia, nella Sala mostre, sabato 9 aprile, alle 15, verrà inaugurata la mostra ‘Erbe di casa nostra’ visitabile fino all’8 maggio. Orari: le domeniche dalle 15 alle 18.30. Tutti i giorni visite guidate su prenotazione. Informazioni e prenotazioni: 0546.015154.

L’iniziativa è realizzata dal Centro culturale Guaducci, in collaborazione con Gev, Museo Malmerendi, Federazione Speleologica Emilia-Romagna, Studi naturalistici della Romagna.

La XXII Settimana scientifica 2022 si avvale della collaborazione del Centro culturale Guiducci, Ludoteca Faenza, Corso di laurea in chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali, tradizionali e innovativi (Sede di Faenza, Università di Bologna), Istec, Casa Museo Raffaele Bendandi, Itip Bucci, Museo Malmerendi, Gruppo astrofili Faenza, Libera università per adulti faenza, MeteoFa, Apicultura Lombardi e Società Torricelliana di scienze e lettere di Faenza.