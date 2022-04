A Russi inaugura la “Personalissima numero N” dell’artista dell’Associazione Artej

Proseguono nel mese di aprile le mostre degli artisti dell’Associazione Culturale Artej di Russi con l’esposizione di Edipa dal titolo “Personalissima numero N”. La mostra verrà inaugurata sabato 9 aprile alle 17 e resterà aperta fino al 1° maggio nelle giornate di sabato e domenica dalle 16.30 alle 19.

Edipa (acronimo di Emilio di Pasquantonio) dipinge dal 1977 a Ravenna, dopo aver maturato importanti e approfondite esperienze in campo fotografico. Fin dall’inizio del percorso pittorico, la sua ricerca si orienta verso temi fantastici, onirici, dove l’invenzione si contrappone alla fredda obbiettività delle fotocamere usate fino allora. Sebbene influenzato dai colori e dalla storia di Ravenna, nell’Arte desidera sentirsi slegato dagli affetti e dai luoghi natii, per poter essere il più possibile cosmopolita. La tecnica scelta, ispirata dall’affresco, è caratterizzata da un segno essenziale, graffitico, primitivo, volutamente libero dalla prospettiva. Una minuziosa ricerca dell’equilibrio cromatico completa il lavoro contribuendo a rendere uniche, nel loro genere, queste opere d’arte che Edipa chiama “Affreschi su tela”. Negli ultimi quindici anni Edipa adotta una cornice che realizza egli stesso, applicando la foglia d’argento su listelli di legno grezzo. Tali cornici sono diventate, negli anni, parte del dipinto, aumentandone l’originalità.

Quasi impossibile una recensione della sua attività pittorica che lo vede, tra l’altro, presente per più di dieci anni, nel notissimo “Vialetto degli Artisti” di Milano Marittima fino al 2006. Dal 1997, anno della sua prima personale alla Galleria “Le Arti” di Ravenna fino ad oggi, Edipa ha partecipato a centinaia di eventi con esposizioni in Italia e all’estero. Basilea, Milano, Bologna, Piacenza, Perugia, Cervia, Ravenna. Moltissime opere di Edipa sono presenti in collezioni private di tutta Europa. (fonte edipapittore.it)

Alla personale di Edipa seguiranno, sempre nella sala “Punto InComune” in piazza Farini 34 a Russi, quella di Armanda Randi (dal 7 al 29 maggio) e Anna Maria Zirbi (dal 4 al 26 giugno).

Per informazioni: 338 7548928, info.artej@gmail.com, www.artejgallery.com