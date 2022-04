“Il Tuffatore” di Elena Stancanelli ospite al Caffè Letterario di Lugo

La rassegna culturale lughese del Caffè Letterario, ospiterà la scrittrice fiorentina Elena Stancanelli. Alle ore 21 di giovedì 14 aprile, nella Sala Codazzi della Biblioteca Trisi di Lugo, la Stancanelli presenterà il nuovo libro dal titolo “Il Tuffatore”. La serata sarà introdotta da Patrizia Randi.

Elena Stancanelli (Firenze, 1965) ha esordito nel 1998 con il romanzo “Benzina” (Premio Giuseppe Berto). Ha scritto “Firenze da piccola” (2006), “A immaginare una vita ce ne vuole un’altra” (2007), “Mamma o non mamma” (2009) e “Un uomo giusto” (2011). Presso La nave di Teseo ha pubblicato “La femmina nuda” (2016, finalista al Premio Strega) e “Venne alla spiaggia un assassino” (2019). Collabora con “la Repubblica” e “La Stampa”. Con Emma Dante e Giorgio Vasta ha scritto la sceneggiatura del film “Le sorelle Macaluso”.

“Il Tuffatore”, racconta la parabola di Raul Gardini come il romanzo di una generazione scomparsa, fatta di uomini sconfitti dalla storia, fieri del loro coraggio, arroganti, pronti a rischiare fino all’azzardo. Uomini a cui era difficile resistere. La vicenda di un imprenditore partito da Ravenna per conquistare il mondo entra nella vita e nei ricordi della scrittrice, intreccia le canzoni di Fabrizio De André, si muove sullo sfondo di una provincia romagnola tra fantasmi felliniani, miti eroici, ascese improvvise e cadute rovinose. Intorno, i sogni di gloria di un paese che guarda all’uomo della provvidenza con speranza prima, e con sospetto poi. Fino a quando tutto crolla. E il tuffatore resta lassù, da solo, sospeso in volo tra la vita e la morte.

La rassegna è curata da Patrizia Randi, Claudio Nostri, Marco Sangiorgi e Carmine Della Corte con il patrocinio del Comune di Lugo. Tutti gli incontri sono offerti gratuitamente al pubblico. Il programma completo è disponibile sul sito http://caffeletterariolugo.blogspot.it