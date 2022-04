Barbiano con “Bibliopark”, la biblioteca arriva al Parco Conti, dal 21 aprile al 9 giugno

Dal 21 aprile al 9 giugno, ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 18 la biblioteca «Luigi Varoli» di Cotignola si trasferisce al parco Domenico Conti di Barbiano. L’iniziativa ha lo scopo di fornire informazioni e materiali promozionali sui servizi offerti, iscrivere nuovi utenti e permettere il prestito dei libri selezionati per l’occasione.

L’idea, già sperimentata al parco Pertini la primavera scorsa, è quella di sviluppare e promuovere buone pratiche di comunità per stare insieme, condividere l’amore per la lettura e gli spazi aperti, avvicinando la biblioteca comunale anche ai cittadini barbianesi.

I pomeriggi al parco saranno accompagnati da letture ad alta voce a cura delle bibliotecarie, in collaborazione con le volontarie Nati per Leggere e del progetto Mammalingua. Chi vorrà partecipare non dovrà fare altro che portarsi un telo per mettersi comodo sull’erba e ascoltare.

Questi appuntamenti sono pensati anche per dare una vetrina speciale alle novità editoriali, in una nuova idea di biblioteca diffusa. In caso di maltempo, l’appuntamento del giorno interessato sarà annullato.