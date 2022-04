Bagnacavallo. Laboratori gratuiti alla scuola comunale di musica per bambine e bambini ucraini

La scuola comunale di musica di Bagnacavallo, gestita dall’associazione Doremi, organizza in queste settimane laboratori gratuiti per bambine e bambini giunti dall’Ucraina in seguito alla guerra. In particolare si tengono laboratori di percussioni, a cura dell’insegnante Fiorenzo Mengozzi, dedicati a chi ha tra gli 8 e i 12 anni e un progetto di propedeutica musicale con l’insegnante Michele Guerra per la fascia d’età 4-7 anni. Per aiutare nella comprensione reciproca è presente una mamma che parla l’inglese.

La scuola comunale di musica Doremi si è dimostrata da subito sensibile a questo tipo di richieste e non soltanto. È stata infatti organizzata anche una raccolta di indumenti, scarpe e generi di prima necessità e un ragazzo iscritto alla scuola ha regalato una chitarra a un bimbo ucraino per poter proseguire le lezioni a distanza.

Situata nel nuovo plesso unico di via Togliatti 2, la scuola promuove per tutto l’anno scolastico corsi (dai 7 anni in su) di pianoforte, violino, violoncello, chitarra acustica ed elettrica, basso, canto, saxofono, batteria, tromba, flauto traverso, fisarmonica. Vengono inoltre proposte propedeutica dai 4 ai 6 anni, musica d’insieme, band, orchestra.