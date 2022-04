Omaggio a Dante dall’Ordine degli Avvocati di Ravenna

L’Ordine degli Avvocati di Ravenna ha pubblicato l’edizione 2021-2022 dell’albo cartaceo contenente l’elenco degli Avvocati e degli studi legali della provincia di Ravenna aggiornato al 22 marzo 2022.

In occasione delle celebrazioni per il settecentenario della morte di Dante Alighieri, la pubblicazione porta in copertina l’opera grafica raffigurante il volto di Dante realizzata dall’artista Riccardo Guasco.

L’iniziativa, con la quale l’Ordine di Ravenna ha così inteso omaggiare il sommo Poeta, si è resa possibile con la collaborazione e la disponibilità della Cassa di Ravenna SpA, titolare dei diritti di utilizzo e riproduzione dell’Opera di Riccardo Guasco, che l’ha concessa in uso all’Ordine per la pubblicazione dell’Albo.