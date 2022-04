Il Mei di Faenza si aggiudica il bando regionale per il docufilm sulla sua storia

Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, vince il bando di Ginger, i due bandi del Nuovo Imaie e il bando per il docufilm sui 25 anni del MEI. Un grande riconoscimento per una delle più importanti e storiche manifestazioni di musica indipendente d’Italia.

Ginger Crowdfunding ha segnalato oggi infatti, che il progetto IL MEI PER LA MUSICA DI BASE A FAENZA CON LA CASA DELLA MUSICA è stato selezionato e potrà quindi partecipare al percorso di formazione intensivo al crowdfunding e lanciare la sua campagna di raccolta fondi con il supporto de LA BCC.

Vincono il bando nazionale del Nuovo Imaie Mei Superstage e Faenza Rock

E’ uscita ieri la graduatoria sui Premi e Concorsi del Nuovo Imaie, l’Istituto Nazionale di tutela degli Artisti, Interpreti ed Esecutori e che raccoglie le risorse dei diritti per Cantanti, Musicisti, Dj, Speaker e tutti coloro che suonano e cantano e si esibiscono con la musica nei progetti discografici e sui palchi dal vivo, uno dei massimi istituti di raccolta di diritti insieme alla Siae.

Su 39 Premi e Concorsi che hanno vinto la selezione e sono entrati in graduatoria vi sono ben due contest faentini: Faenza Rock a cura dell’Associazione Rumore di Fondo, e il MEI Superstage, il contest del Meeting delle Etichette Indipendenti, che ogni anno valorizza i giovani artisti e band emergenti da tutta Italia.

“Un grande risultato che conferma Faenza come grande Città della Musica riconosciuta a livello nazionale sia per il suo lavoro di scouting sul territorio – precisano dall’organizzazione del MEI – che ha visto lanciare dai palchi di Faenza Rock artisti che poi sono arrivati sul proscenio nazionale e sia per il suo grande lavoro di scouting su tutto il territorio nazionale che l’ha visto proporre artisti e band vincitrici che poi sono arrivate ai vertici della nuova musica italiana”.

Andato a segno anche il bando per il docufilm sui 25 anni del MEI

Sono state oltre 30 le realtà locali, regionali e nazionali che hanno dato il loro sostegno alla presentazione di un bando per un docu-film sui 25 anni del MEI e del circuito indipendente in Italia. Il film si intitolerà “I MEI 25 anni” e sarà diretto da Marco Melluso e Diego Schiavo, già registi de Il Conte Magico. I due registi si sono così aggiudicati il bando regionale per il docufilm e i primi teaser partiranno in primavera. Le riprese proseguiranno poi durante l’estate, mentre si stanno raccogliendo migliaia di fotografie e video sulla storia dei 25 anni del MEI grazie anche alla call lanciata con la Fototeca Manfrediana.