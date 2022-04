“Verso il cinema del nuovo millennio”. Andrea Chimento a Bagnacavallo

L’associazione Filmeeting assieme a Bottega Matteotti ospita a Bagnacavallo, sabato 23 aprile, il critico cinematografico del Sole 24 Ore e docente presso l’Università Cattolica di Milano Andrea Chimento per l’evento “Verso il cinema del nuovo millennio”. Il programma prevede due appuntamenti nella stessa sera presso la sala di Palazzo Vecchio per scoprire e approfondire come sia cambiato il cinema statunitense negli ultimi decenni, dalla rivelazione Quentin Tarantino all’elaborazione del trauma dell’11 settembre.

Alle 18.30 Chimento terrà una lezione di cinema con la presentazione del saggio “9/11: la 25a ora del cinema americano” (ed. Fondazione Ente dello Spettacolo, possibilità di acquisto e firmacopie), mentre alle 21.15 verrà proiettato “Memento”, il capolavoro di Christopher Nolan (“Inception”, “Interstellar”) con protagonisti Guy Pearce e Carrie-Anne Moss.

Osserva Andrea Valmori di Filmeeting: «A un certo punto la storia del cinema si è unita inscindibilmente con la storia di Hollywood. Oggi più che mai approfondire come sia cambiato il cinema americano, quali registi abbiano imposto un mutamento e come poter valutare i film che vediamo in sala e in streaming è fondamentale per scoprire quale cinema ci attenderà nel prossimo futuro e come poterci rapportare con esso.

Siamo molto felici di analizzare tutto questo con un critico di rilievo come Andrea Chimento che torna in provincia di Ravenna dopo la lectio magistralis su David Lynch tenuta lo scorso anno al Ravenna Nightmare Film Fest».

“Verso il cinema del nuovo millennio” parte dalla volontà di approfondire la storia del cinema attraverso esperti del settore: l’associazione di giovani Filmeeting, con uno staff compreso tra i 18 e i 25 anni, ha proposto durante i mesi di marzo e aprile proiezioni di Quentin Tarantino, Darren Aronofsky e Christopher Nolan in collaborazione con gli studenti del Liceo e del Polo Tecnico Professionale di Lugo.

L'evento è realizzato con il contributo del Comune. Palazzo Vecchio è in piazza della Libertà 5.