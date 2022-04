Visita guidata di Asppi Club Ravenna al Mar

Sabato 23 aprile, alle 10 soci ed amici dell’Asppi di Ravenna (Associazione Sindacale dei Piccoli Proprietari Immobiliari), parteciperanno ad una visita al MAR, Museo d’Arte della città di Ravenna. Questo a 20 anni dalla sua apertura e dopo l’inaugurazione del nuovo allestimento delle sale espositive del museo, recentemente inaugurato.

L’iniziativa di Asppi Club intende sottolineare l’impegno della piccola proprietà immobiliare sul versante ricreativo e culturale dei soci e riferito alla valorizzazione del territorio e dei beni culturali della nostra città.

“Il museo racchiude collezioni d’arte risalenti al periodo compreso tra il XIV e il XXI secolo, suddivise per nuclei tematici – sottolineano dall’Asppi -. La visita consentirà di ammirare direttamente nelle sale espositive opere del seicento e di arte contemporanea come la pala di San Romualdo di Guercino e le grandi pitture provenienti dal monastero di Classe come i santi Bartolomeo e Severo in gloria di Marcantonio Franceschini e il San Benedetto di Carlo Cignani. Sarà poi possibile stupirsi di fronte ad opere come la prigione di Mirko, la scultura riattribuita ad Emilio Greco, Achrome di Piero Manzini, collezioni di mosaico contemporaneo e stella Acidi di Gilberto Zorio.

La quota di partecipazione che comprende ingresso e guida è pari a 11 euro. Per aderire contattare il numero 3485100113.