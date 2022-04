Appuntamento alla Darsena del Sale di Cervia per un 25 aprile di festa, musica e buon cibo

Sarà un 25 aprile di festa, di incontro e di musica quello proposto dalla Darsena del Sale di Cervia, che, proseguendo la sua programmazione di spettacoli, porta nello spazio all’aperto, fuori dalla sue storiche mura, alcuni dei giovani talenti che gravitano intorno a Fonoprint, gli studi di registrazione di Bologna che sono la ‘casa’ della canzone d’autore italiana.

Sarà un pomeriggio di suoni informali, di improvvisazioni, la riscoperta del concerto come occasione per creare e per stare insieme, condividendo i brani originali di artisti tra pop e ballate, molto diversi tra loro, ma accomunati dal piacere di esplorare nuove frontiere della musica. Come è sempre stato nella tradizione di Fonoprint, sala dove hanno registrato artisti come Lucio Dalla, Luca Carboni, Samuele Bersani, per citare alcuni.

Il programma della jam session del 25 aprile prevede, con inizio alle 17, i live di Disarmo, Diego Conti, Ilaria Argiolas e Fabio Curto, il cantautore che nel 2020 ha vinto il premio di Musicultura, la prestigiosa rassegna dedicata alla nuova canzone d’autore.

Per l’occasione la Darsena del Sale trasferisce il suo palco all’aperto, nel piazzale dei Salinari, il pomeriggio di festa e di musica inizierà alle 13 con il dj set di Filippo Farolfi. Sarà possibile pranzare con un menù informale a base di pizze, hamburger e birra, per festeggiare il 25 aprile ascoltando i talenti di Fonoprint.

Il pomeriggio di musica fa parte di un cartellone di appuntamenti che gravitano intorno alla Festival Internazionale dell’Aquilone e ai suoni di strada della Marching Band che il 24 concluderà il suo percorso per le vie di Cervia proprio alla Darsena del Sale.

Per informazioni e prenotazioni:

+39 348 4234321, info@darsenadelasale.com