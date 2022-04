Il Meglio di… Andrea Pucci il 5 agosto in Piazza Garibaldi a Cervia

Dopo Sangiovanni (29 luglio) e Patti Smith (31 luglio) arriva a Cervia il 5 agosto (Piazza Garibaldi – ore 21.15) anche ANDREA PUCCI che con la partecipazione della Zurawski Live Band (regia di Dino Pecorella) presenta il suo nuovo spettacolo IL MEGLIO DI… il nuovo one-man show di Pucci con gli sketch che lo hanno reso celebre in tv.

Andrea Baccan (in arte Pucci) è un cabarettista, monologhista attento osservatore della quotidianità, ama dialogare e scontrarsi con il pubblico improvvisando situazioni grottesche. In origine Andrea Baccan svolgeva la professione di gioielliere a Milano. Partecipò poi come concorrente barzellettiere nella trasmissione La sai l’ultima? (stagione 1993-94). Da lì è partita la sua carriera a teatro e in tv. In televisione è su Mediaset, soprattutto nel programma di cabaret Colorado, dove riscuote grande successo con i suoi monologhi e il tormentone «È cambiato…tutto!», in cui ironizza su quelli che possono essere i problemi di coppia e parla di situazioni bizzarre e assurde in cui lui si sarebbe trovato quasi esclusivamente a causa di sua moglie.