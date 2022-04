A Ravenna il Festival Corti da Sogni. Subito protagoniste Alba Rohrwacher e Jasmine Trinca con “Being my mom”

Alle ore 20 di martedì 26 aprile prenderà il via la 23^ edizione del festival internazionale Corti da Sogni – Antonio Ricci. L’appuntamento è al teatro Rasi in via di Roma a Ravenna.

La prima serata di proiezione prevede la proiezione in concorso di diverse opere provenienti da vari angoli del pianeta. Ad aprire il festival sarà Your kid del regista francese di origini caraibiche Nelson Foix. Il corto ambientato in un’isola dei Caraibi racconta le vicissitudini di un piccolo spacciatore che si ritrova improvvisamente ad accudire un neonato. Tra i due si instaurerà un inaspettato legame.

Seguirà l’opera di animazione Le secret de Monsieur Nostoc di Seiler Patrice e Marion Maxime, poi sarà il turno di uno dei corti più attesi: dopo la presentazione in anteprima alla mostra del cinema di Venezia, sarà proiettato l’esordio dietro la macchina da presa di Jasmine Trinca. Il corto si intitola Being my mom ed è interpretato dalla bravissima Alba Rohrwacher insieme alla giovane attrice Maayane Conti. In una Roma assolata e deserta le due protagoniste, madre e figlia, esplorano il loro reciproco amore andando alla scoperta di meravigliosi angoli nascosti della città. Il corto ha già ottenuto i riconoscimenti di Miglior esordio ai Nastri d’Argento, Miglior corto a El Gouna e Madrid. L’evento è organizzato in collaborazione con Cinemaincentro e la Federazione del cinema d’essai (Fice).

Le proiezioni proseguono con due commedie irriverenti: la spagnola Work it Class e l’italianissima Come a Micono, firmata da Alessandro Porzio. In un piccolo paese del Sud Italia, abitato ormai solo da anziani, un sindaco illuminato adotta un astuto stratagemma per combattere lo spopolamento. L’ispirazione arriva dalla meravigliosa isola greca.

A seguire sarà protagonista l’opera More than hair del regista haitiano-canadese Fitch Jean. Seduto per la prima volta dal barbiere un ragazzo afroamericano scoprirà per la prima volta il potere simbolico dei capelli neri.

La programmazione proseguirà con il cortometraggio svizzero Moles e l’opera di animazione A night at the cemetery di Stelios Polychronakis (Grecia).

Dalla Cina arriva Understanding Sex di Yu Yan Qi in cui il giovane protagonista frequenta il liceo della città ed entra in possesso di materiale video proibito. Una volta tornato a casa, una serie di equivoci faranno in modo che il dvd incriminato finisca nelle mani del padre del ragazzo.

Seguirà 4.00 AM del francese Mehdi Fikri che firma un adrenalinico corto di denuncia. Dopo gli attentati di Parigi, in Francia viene proclamato lo stato di emergenza per facilitare il lavoro delle forze di polizia. Il regista segue, con un unico piano sequenza, una coppia di poliziotti che fa irruzione in una casa popolare parigina.

Il festival è organizzato in collaborazione con il Comune di Ravenna – assessorato alla Cultura e con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e la Uicc, che si svolgerà dal 26 al 30 aprile al teatro Rasi.

IL PROGRAMMA DEL 26 E 27 APRILE

MARTEDì 26 aprile – Dalle ore 20

Your kid di Nelson Foix (Francia)

Le secret de Monsieur Nostoc di Seiler Patrice/ Marion Maxime (Francia)

Being my mom di Jasmine Trinca (Italia – Fice)

Work it Class di Pol Diggler (Spagna)

Come a Micono di Alessandro Porzio (Italia)

More than hair di di Fitch Jean (Canada)

Moles di Vanja Victor Kabir Tognola (Svizzera)

A night at the cemetery di Stelios Polychronakis (Grecia)

Understanding Sex di Yu YanQi (Cina)

4.00 AM di Mehdi Fikri (Francia)

Re-imagine di Gianluca Mangiasciutti (Italia)

Espectro di Rosestolato Thiago e Paiva Mello Raul (Brasile)

Solo una mas di Double G (Spagna)

MERCOLEDì 27 aprile – Mattinata con le scuole – dalle ore 8,30

Angelo di Manuele Moriconi (Italia)

Calamour di Niccolò Gentili (Italia)

La sedia di Raffaele Salvaggiola (Italia)

A history of the world in 10000 bricks di Matthias Daenschel (Germania)

Friend di Andrey Svetlov (Bielorussia)

Mosquito di Enrico Mughetti (Inghilterra)

Nobody di Ana Beyron (Albania)

Tatooed di Jean-Baptiste Dusséaux (Francia)

MERCOLEDì 27 aprile – dalle ore 20,30