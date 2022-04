XXII Settimana scientifica a Faenza: tre i nuovi appuntamenti

Nell’ambito della XXII Settimana scientifica, organizzata dal Comune di Faenza e dalla Palestra della scienza, da martedì 26 aprile sono in programma tre nuovi appuntamenti.

Da martedì 26 a venerdì 29 aprile, dalle 10 alle 12 o dalle 14.13 alle 16.30, nella sede del CNR ISTEC, l’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici, di via Granarolo 64 a Faenza, proporrà la visita dal titolo ‘Dai mosaici all’esplorazione dello spazio, i materiali a matrice ceramica al CNR’, appuntamento solo su prenotazione alla mail valentina.biasini@istec.cnr.it.

Mercoledì 27 aprile, alle 18, la Casa museo Raffaele Bendandi proporrà la conferenza ‘Comete e notte’ che vedrà come relatrice Silvia Iorio.

Venerdì 29 aprile, alle 14.30, la libera Università per gli adulti di Faenza e la Società Torricelliana di scienze e lettere, proporrà la visita guidata al Museo Torricelliano. Informazioni e prenotazioni al numero telefonico 331.1317945.

La XXII Settimana scientifica 2022 si avvale della collaborazione del Centro culturale Guiducci, Ludoteca Faenza, Corso di laurea in chimica e tecnologie per l’ambiente e per i materiali, tradizionali e innovativi (Sede di Faenza, Università di Bologna), Istec, Casa Museo Raffaele Bendandi, Itip Bucci, Museo Malmerendi, Gruppo astrofili Faenza, Libera università per adulti Faenza, MeteoFa, Apicultura Lombardi e Società Torricelliana di scienze e lettere di Faenza.