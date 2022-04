Teatro comunale di Russi gremito domenica 24 aprile in occasione del “Lions day”, la festa che i Lions club celebrano in tutto il mondo, in cui ogni distretto e ogni associazione presenta il suo operato. Anche a Russi non si è rimasti insensibili a ciò che succede nella guerra in Ucraina, e l’associazione russiana presieduta da Giancarlo Gardella ha pensato di organizzare la propria festa con un evento benefico che potesse aiutare la popolazione ucraina.

Da qui è nato lo spettacolo “Insieme per l’Ucraina”, organizzato con la scuola di musica A. Contarini, l’associazione Ettore Masoni e Idea danza, il tutto patrocinato dal comune di Russi. Sul palco dopo i saluti del presidente Giancarlo Gardella e del governatore del Distretto 108A Franco Saporetti per i Lions club, e del sindaco di Russi Valentina Palli, si sono esibiti artisti italiani ed ucraini.

di 10 Galleria fotografica lions day russi









Le coreografie di Elisa Billini con le ragazze di Idea danza, gli artisti del coro del teatro nazionale di Kiev, il coro San Pier Damiani e la scuola di musica di Russi diretti da Daniela Peroni accompagnati al pianoforte dal maestro Luca Bonucci, le pianiste ucraine Katia Tomchuck e Natalia Boiko che hanno eseguito musiche di Chopin, Dvorak, Brahms, ed Elio Pezzi che ha letto alcune poesie dei più importanti scrittori ucraini, tra cui Boris Pasternak, tradotte in lingua italiana.

Durante la serata è giunto un videomessaggio dell’Arcivescovo di Mosca mons. Paolo Pezzi, mentre uno straordinario finale ha visto sul palco i cori italiani ed ucraini esibirsi in un meraviglioso “Va pensiero”, seguito dall’inno ucraino e quello italiano, eseguito solamente dal coro di Kiev, a suggellare una serata benefica dove la musica e lo spettacolo uniscono e si fondono in un unico linguaggio.

Foto, testo e video a cura di Gianni Zampaglione