A Faenza un convegno su tutela e valorizzazione dei Borghi Storici

Si terrà giovedì 28 aprile alle 10 a Palazzo Milzetti di Faenza il convegno dal titolo “Tutela e Valorizzazione dei Borghi Storici”, organizzato da ADSI – Associazione Dimore Storiche Italiane sezione Emilia Romagna in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

“Affrontiamo un tema molto sentito – spiega Beatrice Fontaine, presidente di ADSI Emilia Romagna – non solo dai proprietari di dimore storiche, ma dalla comunità tutta e che vedrà coinvolti alcuni degli attori principali di un processo, per fortuna già in atto, di rivitalizzazione e recupero delle aree interne, che necessita però di ulteriore attenzione da parte delle istituzioni, in termini di investimenti e agevolazioni burocratiche, economiche e fiscali”.

Si comincerà con i saluti del sindaco di Faenza, Massimo Isola, di Rita Rava, Presidente dll’Ordine Architetti Provincia di Ravenna e di Beatrice Fontaine, Presidente dell’Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Emilia Romagna. Prenderanno in seguito la parola Giacomo di Thiene, Presidente Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane e Federica Gonzato, Soprintendente SABAP per le province di Ravenna, Forlì- Cesena, Rimini. Si entrerà poi nel vivo del convegno con gli interventi di Davide Indelicato e Barbara Marangoni della Soprintendenza SABAP per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, Giorgio Spaziani Testa, Presidente nazionale di Confedilizia, Giovanna Parmigiani della Giunta nazionale Confagricoltura, Massimiliano Casavecchia, Vice Presidente Ance Romagna e, prima di dare spazio al dibattito e alle conclusioni, Emanuele Burioni di APT Servizi Emilia Romagna.

Per la partecipazione in presenza, la prenotazione obbligatoria scrivendo a emilia@adsi.it. L’accesso in sala consentito solo con certificazione verde Covid 19. L’evento è il primo del secondo ciclo di convegni organizzati dall’Associazione Dimore Storiche Italiane dedicati al Valore del Bene Culturale e che si svolgono tra Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige.

PROGRAMMA

Saluti

Massimo Isola – Sindaco di Faenza

Rita Rava – Presidente Ordine Architetti Provincia di Ravenna

Beatrice Fontaine – Presidente Associazione Dimore Storiche Italiane – Sezione Emilia Romagna

Introduzione

Giacomo di Thiene – Presidente Nazionale Associazione Dimore Storiche Italiane

Federica Gonzato – Soprintendente SABAP per le province di Ravenna, Forlì- Cesena, Rimini

La conoscenza come presupposto per la tutela e la valorizzazione: approcci metodologici

Davide Indelicato, Barbara Marangoni – Soprintendenza SABAP per le province di Ravenna, Forlì- Cesena, Rimini

Incentivi e detassazioni per la rinascita dei borghi (e il rilancio dell’economia)

Giorgio Spaziani Testa – Presidente nazionale Confedilizia

Agricoltura e Borghi: un legame storico che si apre al futuro

Giovanna Parmigiani – Giunta nazionale Confagricoltura

Il ruolo dell’Associazione Nazionale Costruttori nella Tutela e valorizzazione dei Borghi storici

Massimiliano Casavecchia – Vice Presidente Ance Romagna

Emanuele Burioni – APT Servizi Emilia Romagna

Dibattito e conclusioni

L’evento è patrocinato da: ANCE Associazione Nazionale Costruttori Edili; Confartigianato Imprese Restauro; CNAPPC Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori; Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali (Ministero della Giustizia).

Con: Ordine Architetti Ravenna (3 crediti CFP per architetti).