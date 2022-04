Partono eventi dell’Adriatic Seaside Festival: 11 weekend da non perdere alla scoperta del nostro mare, bene comune da proteggere e valorizzare

Sabato 30 aprile prende il via da Comacchio Il Festival per il Mare dell’Adriatico – Costa dell’Emilia-Romagna, un ricco calendario di eventi che per 11 weekend, fino al 17 luglio, animeranno la costa dell’Emilia Romagna da Goro a Cattolica, promosso da Delta 2000, Agenzia di Sviluppo Locale e capofila del Flag Costa dell’Emilia-Romagna. Realizzato grazie al progetto CASCADE nell’ambito del programma INTERREG CBC Italia – Croazia e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, questa rassegna emiliano-romagnola si inserisce nel più ampio Adriatic Seaside Festival, un festival diffuso nel territorio delle aree dei 16 partner di progetto tra Italia e la Croazia. Dalla costa pugliese a quella molisana passando per tutta la costa dell’Emilia-Romagna, gli eventi coinvolgeranno anche il Veneto e Venezia e vari territori del Friuli Venezia Giulia, fino alla Croazia con eventi diffusi tra Rovigno, Nin, Split, Omis e Dubrovnik: 100 eventi in 24 località distribuiti quindi in tutta la costa adriatica, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del Mare Adriatico, sensibilizzare alle problematiche ambientali e diffondere il valore culturale del mare.

Gli eventi di Adriatic Seaside Festival si svolgono dal 30 aprile al 30 settembre e sono inseriti nell’ambito delle iniziative “European Marittime Day in my country 2022”.

Il programma del Festival per il mare dell’Adriatico si aprirà sabato 30 aprile a Comacchio con “Biologo per un giorno” e proseguirà tutti i weekend con visite guidate, animazioni, laboratori didattici, incontri con esperti e iniziative sul tema della pesca e acquacoltura sostenibile, degustazioni delle produzioni ittiche regionali con proposte gastronomiche legate alle tradizioni marinare locali e tante altre iniziative locali per accompagnare i visitatori in un viaggio alla scoperta delle marinerie della nostra costa tra tradizioni, turismo sostenibile e protezione ambientale del nostro Mare.

Nell’ambito degli eventi dell’Adratic Seaside Festival, i partners del progetto progetto CASCADE, dal 19 al 22 maggio parteciperanno alle celebrazioni della Giornata Marittima Europea 2022 (EMD), evento annuale organizzato dalla Commissione Europea in collaborazione con il Comune di Ravenna. Per l’occasione presso la Darsena di Ravenna sarà allestito uno stand espositivo e informativo che vedrà meeting tematici, incontri, videoproiezioni, laboratori didattici e animazioni, legate alle tradizioni marinare locali a cui parteciperà anche il Flag Costa dell’Emilia Romagna.

Lorenzo Marchesini Presidente DELTA 2000 e FLAG COSTA DELL’EMILIA-ROMAGNA dichiara: “Gli eventi organizzati nell’ambito del Adriatic Seaside Festival rappresentano un vero e proprio viaggio alla scoperta del nostro ambiente, di una delle nostre risorse più importanti e della storia del territorio adriatico. Attraverso un progetto sistemico i diversi territori che si affacciano sull’Adriatico si uniscono e collaborano con un unico fine: la tutela, valorizzazione e promozione del nostro Mare.”

Mauro Conficoni consigliere delegato DELTA 2000 inoltre ribadisce: “Il Festival del Mare Adriatico per la costa dell’Emilia Romagna rappresenta, da un lato, un modo per far conoscere e tutelare le risorse locali e dell’altro promuovere il nostro territorio e le sue produzioni ittiche”.

Tutti gli eventi sul sito www.deltaduemila.net