Tutte le attività in programma a maggio e giugno al Planetario di Ravenna

L’Associazione Ravennate Astrofili Rheyta che gestisce il Planetario cittadino ha reso noto il calendario di appuntamenti organizzati per i mesi di maggio e giugno. Ogni variazione al programma verrà pubblicata sui social del gruppo ARAR. Per tutte le attività i posti sono limitati e la prenotazione è sempre obbligatoria; dove non specificato diversamente, il biglietto di ingresso è di € 5 intero, € 2 ridotto e € 1 per i soci.

Dall’associazione specificano che, al momento della redazione del programma non ci sono ancora disposizioni certe riguardanti la certificazione verde COVID-19 e l’uso della mascherina per l’accesso al Planetario. Appena ci sarà chiarezza, ci si atterrà alle norme e ne verrà data comunicazione sui social e nei singoli eventi pubblicati.

Programma di maggio 2022

Lunedì 2 maggio, ore 21:30

Binocular Classroom

Lezione di astronomia pratica al Parco Baronio; ai partecipanti verrà fornito in uso per la serata un binocolo col quale osservare, dietro indicazioni di un astrofilo, il cielo e le sue curiosità. Per maggiori dettagli vedere su www.arar.it; i prezzi dei biglietti sono: intero 10€, ridotto 8€, soci ARAR 5€.

**Scopriamo insieme il cielo con un semplice binocolo. Una guida vi permetterà di scoprire gli oggetti che popolano la vota stellata.**

Sabato 7 maggio, ore 18:00

Nello Spazio con una ragazza, un gatto e un missionario

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Sara Ciet

(attività adatta a bambini a partire dai 6 anni)

**Tra USA e URSS il programmi spaziali del continente africano ed il sogno degli Afronauti**

Martedì 10 maggio, ore 21:30

SORELLA LUNA

Osservazione della Luna al telescopio dalla terrazza del Planetario

**Attraverso i telescopi messi a disposizione dall’ARAR potrete osservare la Luna ed i suoi crateri. La serata sarà accompagnata dalla spiegazione del cielo visibile in questo periodo.**

Domenica 15 maggio, ore 16:30

Aspettando l’eclissi di Luna fra Stelle, Lune e Draghi Celesti

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Amalia Persico

(attività adatta a bambini a partire dagli 6 anni)

**Amalia Persico spiegherà cosa accadrà nelle prime ore del 16 maggio; chi vorrà fare una levataccia potrà assistere ad un’eclissi di Luna.**

Martedì 24 maggio, ore 21:00

Il cielo con il binocolo

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Claudio Balella

**Estate bel tempo, caldo; ecco come imparare ad usare il binocolo per osservare il cielo tutto l’anno.**

Domenica 29 maggio, ore 10:30 – 11:30 – 14:00 – 15:30 – 17:00

Alla scoperta del Cielo – “I bambini in festa”

Giornata di beneficenza a favore di A.G.E.O.P, Bimbo Tu, Auxilia, Comunità Papa Giovanni XXIII, Associazione “il Sorriso di Giada”, A.G.E.B.O., OR.S.A.

Organizzata da “Round Table 11 – Ravenna” e “Club 41 – Ravenna”

Spettacolo sotto la cupola del Planetario

(attività adatta a bambini a partire dai 5 anni)

Programma Giugno 2022

Martedì 7 giugno, ore 21:30

SORELLA LUNA

Osservazione della Luna al telescopio dalla terrazza del Planetario

**Attraverso i telescopi messi a disposizione dall’ARAR potrete osservare la Luna ed i suoi crateri. La serata sarà accompagnata dalla spiegazione del cielo visibile in questo periodo.**

Sabato 11 giugno, ore 18:00

Donne e Astronomia – 100 anni di Margherita Hack

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Amalia Persico

**Celebriamo la grande astrofisica Margherita Hack a cent’anni dalla sua nascita**

Martedì 14 giugno, ore 18:00

Alla scoperta del cielo estivo

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni

(attività adatta a bambini a partire dai 5 anni)

**Sotto la cupola del planetario andremo a cercare le costellazione tipiche del cielo estivo**

Martedì 21 giugno, ore 21:00

Marte andata e ritorno – Missioni robotiche presenti e future

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Paolo Ridolfi (Airbus Aerospace)

**L’Ing. Paolo Ridolfi di Airbus Aerospace ci racconterà le ultime novità sulle tecnologie che ci portano sul pianeta rosso**

Sabato 25 giugno, ore 18:00

Alla scoperta del cielo estivo

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni

(attività adatta a bambini a partire dai 5 anni)

**Sotto la cupola del planetario andremo a cercare le costellazione tipiche del cielo estivo**

Martedì 28 giugno, ore 21:00

Viaggio al centro della Via Lattea

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Massimo Berretti

**Il Sole si trova alla periferia della Via Lattea, in una regione tranquilla. Questa sera faremo un viaggio verso il centro della nostra galassia, dove troveremo un enorme buco nero**

Tutte le attività sono organizzate e svolte da A.R.A.R., Associazione Ravennate Astrofili Rheyta, che gestisce il Planetario di Ravenna in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura.

