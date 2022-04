Continuano i concerti del venerdì dell’istituto Verdi di Ravenna con “Da Bach a Bartòk”

Proseguono “I concerti del venerdì” organizzati dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “Giuseppe Verdi” di Ravenna, la rassegna promossa in collaborazione con il Museo Nazionale di Ravenna dedicata alla musica da camera. Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 29 aprile alle 17.30, con un concerto dal tema “Da Bach a Bartòk”: la Sala del Refettorio del Museo Nazionale ospiterà alcuni allievi del conservatorio ravennate impegnati in un programma che spazia del Settecento alla contemporaneità.

In apertura, Alex Rossi al fagotto e Giulia Bedeschi al pianoforte proporranno l’”Adagio per fagotto e pianoforte” del compositore tedesco Louis Spohr. A seguire, Domenico Bevilacqua eseguirà estratti dalla “Partita in do minore” di Johann Sebastian Bach, per lasciare poi spazio alla musica vocale accompagnando il soprano Sveva Pia Laterza in una selezione da Wolfgang Amadeus Mozart (“Venite inginocchiatevi” da “Le nozze di Figaro” e “Deh per questo istante solo” da “La clemenza di Tito”) e nel brano “O Nume tutelar” tratto da “La Vestale” di Gaspare Spontini.

Adriana Costantino al pianoforte eseguirà l’”Adagio giusto” dalla “Sonata op. 143 D 784” di Franz Schubert, mentre Michele Casadio proporrà la “Danza bulgara n. 6” di Bela Bartòk. Concluderà il concerto l’oboe di Chiara Locoverde, accompagnata al pianoforte da Ludovico Falqui Massidda, con le “Romanze per oboe e pianoforte op. 94 n. 1 e n. 2” di Robert Schumann.

Ingresso compreso nel biglietto del Museo Nazionale, intero € 6, ridotto under 25 € 2, gratuito under 18.

Info: www.verdiravenna.it.