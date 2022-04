Matteo Petracci e la Resistenza dei partigiani etiopi: se ne parla in Classense a Ravenna

Il Comitato in Difesa della Costituzione di Ravenna da anni organizza, in collaborazione con docenti degli Istituti Superiori della città, incontri di studio e dialogo con autori che, con i loro libri di storia, scienza della politica e costituzionale, aiutano a comprendere e a interiorizzare i principi fondamentali che sono alla base della nostra democrazia liberale.

Da non perdere l’appuntamento con Matteo Petracci, sabato 30 aprile alle 10.30 nella sala Dantesca della Biblioteca Classense per approfondire un aspetto della storia italiana, in particolare della Resistenza, poco noto al grande pubblico, che riguarda il coinvolgimento e l’impegno di un gruppo di partigiani etiopi nella lotta al nazi-fascismo.

Si tratta di un opera di grande interesse che ci fa riflettere e comprendere, soprattutto oggi, come le persone, seppur distanti geograficamente e culturalmente, possano abbracciare una causa comune e diventare fratelli in essa. L’Italia di oggi è stata costruita sull’esperienza della Resistenza la quale deve la sua Libertà anche a questi ragazzi del Corno d’Africa.

“La nostra gratitudine a Matteo Petracci che ha accettato di raccontarci e riportarci alla memoria questi eventi”, commentano dal Comitato.

L’iniziativa fa parte del Piano formativo del territorio, ha il patrocinio del Comune di Ravenna e partecipa al progetto conCittadini 21-22 dell’Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna.

L’incontro è aperto al pubblico, nel pieno rispetto delle norme sanitarie anti Covid-19.